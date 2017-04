Cristiano Ronaldo atendió a los micrófonos de Antena 3 al finalizar el encuentro ante el Bayern de Múnich, donde el luso anotó un hat-trick que dio a los blancos el pase a semifinales (4-2). El crack de Madeira, que le ha hecho cinco goles a los bávaros en la eliminatoria tras los dos que marcó en la ida en el Allianz Arena (1-2), no tiene dudas de que su equipo fue superior.

"Hacer seis goles a un equipo como el Bayern no es fácil, así que merecemos estar en semifinales", decía Ronaldo. "Sabíamos que jugábamos muy bien. El Bayern puede hacer goles en cualquier campo, ha demostrado que es un excelente equipo, pero el Madrid es el Madrid, jugamos bien. En el primer tiempo pudimos marcar uno o dos, en el segundo también. Estamos acostumbrados a sufrir", añadía el 7 blanco.

Ronaldo no tiene "dudas" de que el Madrid fue superior y, preguntado por si tienen que ponerle una calle con su nombre, respondía: "Sólo pido que no me silben aquí. Es lo único que pido, no una calle. Cuando no hago goles intento trabajar y ayudar al Real Madrid".

"Me quedo con lo positivo. El equipo ha estado muy bien, jugamos muy bien y estoy muy contento por marcar tres goles", finalizó.