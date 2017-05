Simeone: "Formaré un equipo que compita con la ilusión de cualquier hincha"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó que formará "un equipo que compita con la ilusión de cualquier hincha" rojiblanco que jugase el partido de las semifinales de la Liga de Campeones con el Real Madrid, auguró un encuentro "apretado" y enfatizó en "aprovechar los espacios".

¿Qué conejo de la chistera va a sacar Simeone en el derbi? Le preguntaron ya en la parte final de la rueda de prensa de este lunes en el estadio Santiago Bernabéu, con una expectación enorme y hasta treinta cámaras de televisión. "Formar un equipo que compita con la ilusión de cualquier hincha del Atlético de Madrid jugando el partido de mañana", respondió a la cuestión el técnico.

Ya apunta al derbi, con la sensación de miedo que tiene siempre "en todos los partidos" y que no cambia "el escenario, una eliminatoria o un encuentro de Liga", ya sea "Las Palmas o el Leganés", y con la "tensión normal que uno tiene ante la responsabilidad" que se ha generado y va "creciendo cada día más".

Este martes se imagina un rival "saliendo fuerte, como lo suele hacer en casa": "Está la variante de si puede jugar con Isco detrás de los dos puntas o meter a Asensio o James en los costados, que seguramente lo estará evaluando, e intentar hacernos daño en el arranque, con la intensidad de sus jugadores y del ambiente".

"No me imagino el resultado del partido. Espero que sea un partido apretado, donde nosotros sepamos aprovechar los espacios que seguramente nos podrán permitir, si es que nos los permiten, sabiendo que el segundo partido es en nuestra casa y que el rival está habituado a hacer goles. Me imagino un partido complejo. Desde lo táctico, el que mejor logre colocar las piezas posiblemente su equipo juegue mejor", expresó el entrenador del conjunto rojiblanco.

También calificó como "espectacular" el trabajo del francés Zinedine Zidane en el Real Madrid: "Agarró el equipo por allá por enero, con las dificultades que tenía el Real Madrid en ese momento sobre todo grupal, y logró formar un gran equipo y competir en el nivel que está compitiendo, que es muy, pero que muy bueno".

Y fue preguntado por el arbitraje: "Sabemos que no es fácil arbitrar, sabemos las dificultades que conlleva, la presión que genera el ambiente y ojalá que el árbitro mañana pase desapercibido, que es lo mejor que nos puede pasar a todos y a todos los que nos emociona este deporte. Ojalá tenga una buena actuación".

En el once del Atlético estará Saúl Ñíguez, indiscutible ya esta temporada en las alineaciones titulares rojiblancas. "Lo conocemos de chico. Él siempre ha sido medio centro y en el lugar donde más está jugando ahora, en el medio, es donde se siente más cómodo. Lo hemos llevado a jugar en la izquierda o derecha, pero su posición es el medio centro y en ese lugar tiene todas las condiciones", dijo.

"Tiene disparo, recorrido, juego de cabeza, juego aéreo defensivo, tiene intensidad... Está llamado a ser un futbolista sumamente importante en el presente, como lo está siendo, y en el futuro, siempre que él quiera seguir mejorando", continuó Simeone, que explicó que el cambio de rutina en el escenario de la rueda de prensa y el entrenamiento respecto a 2014-15 es porque entendía "que era lo que mejor" les "venía para este partido".