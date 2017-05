La sorprendente razón por la que Rac1 no dará el Atlético-Real Madrid

La propia emisora, consciente de que sus ultimas narraciones, en las que ha quedado retratada con los triunfos del Real Madrid, se han hecho virales, ha dicho "basta ya".

"No haremos el partido porque no somos idiotas. Nuestro sufrimiento tiene un límite". En la programación habitual conectarán con el narrador Damià López para dar minuto y resultado y solo si el Atlético tiene posibilidades reales de remontada, se plantearían narrar el resto. Rac1 no oculta su antimadridismo.