Bale: "No estoy al cien por cien, no me veo para 90 minutos"

Gareth Bale no las tiene consigo para ser titular el sábado ante la Juventus de Turín en la final de Cardiff y reconoce que no estará "decepcionado" si empieza desde el banquillo.

Y es que el galés, que ha vivido "un año difícil por las lesiones", ha reconocido este martes en Valdebebas, durante el Media Day del Real Madrid a cuatro días de la final de la Liga de Campeones, que no está "al cien por cien".

"No he jugado en seis, siete semanas y me he recuperado de mi operación. He estado jugando con mucho dolor incluso cuando volví, tomando pastillas para conseguir estar a tope a través de partidos y entrenamientos", ha confesado Bale a los medios internacionales. "Así que las últimas seis, siete semanas me han permitido descansar un poco mi tobillo y mejorar y, obviamente, recuperarme de la lesión", apunta.

"No estoy al cien por cien, no me veo para 90 minutos", añadía, "pero he estado trabajando duro con sesiones dobles en las últimas semanas para estar listo, ya sea para empezar o participar en algún momento. Sí, eso es todo lo que puedo decir".

En este sentido, Bale dice que entendería que el técnico Zinedine Zidane apostase por Isco Alarcón para el once titular en lugar de por él. Así, el británico afirma que Isco "es un jugador fantástico y en las últimas semanas ha jugado muy bien". "Estoy muy feliz por él y por lo mucho que está ayudando al equipo en este final de temporada. Sea quien sea titular, nos ayudaremos entre todos porque lo más importante es el equipo y ganar la final", aclaraba.