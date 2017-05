Keylor Navas: "Yo no me pienso ir"

Muchas miradas estarán puestas el sábado en Keylor Navas. Después de una floja temporada a nivel individual, el meta costarricense ha mejorado su rendimiento en las últimas semanas, hasta el punto de convertirse en decisivo en algunos partidos. Pero aún le queda un esfuerzo más en el que podría ser su último encuentro con el Real Madrid, la final de la Champions en Cardiff contra la Juventus de Turín.

Un encuentro en el que, además de jugarse la Copa de Europa, también puede ser decisivo en el futuro del tico. "No pienso en si alguien va a venir o no al Real Madrid. Estoy pensando en mí. No me pienso ir. Estoy muy bien aquí y no me ha gustado nunca el camino fácil. Si Dios quiere que esté en otro lugar será así, pero quiero seguir aquí", ha dicho Keylor en declaraciones a El Primer Palo, el programa deportivo nocturno que Juanma Rodríguez dirige y presenta en esRadio.

Asimismo, el cancerbero dice que en el Real Madrid están muy tranquilos de cara al choque contra la Vecchia Signora, reeditando la final que estos dos mismos equipos disputaron hace 19 años en Ámsterdam y que se resolvió con un gol de un Pedja Mijatovic que fue precisamente el invitado de lujo en la edición de este lunes de El Primer Palo.