Zidane ya ha elegido el once que buscará la Duodécima

No hay dudas en la cabeza de Zinedine Zidane. El técnico del Real Madrid tiene ya su once titular y no lo va a cambiar salvo lesión o acontecimiento de última hora. La principal novedad, que no lo es como tal porque se esperaba, la protagonizan Isco y Bale. El andaluz será titular y el galés, local en Cardiff, esperará en el banquillo.

El once del Real Madrid en la gran final de la Champions estará formado por Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Cristiano Ronaldo y Benzema.

Zidane se ha llevado a Cardiff a toda la plantilla y ha incluido a su hijo Enzo Zidane que cierra la lista de convocados. Habrá varios descartes y una de las dudas estará en la presencia en el banquillo de James Rodríguez o Lucas Vázquez.