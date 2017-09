Show de Leo Messi. Otro más. El argentino, que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, ha liderado la goleada del Barcelona ante la Juventus de Turín (3-0), en un partido en el que marcó dos tantos —el primero y el último— y generó otro, obra de Ivan Rakitic. Cómo no, el de Rosario se echó el equipo a la espalda para doblegar a una Vecchia Signora que apenas dio señales de vida en el Camp Nou y que en muy poco se pareció al equipo que brilló la pasada campaña en los cuartos de final ante los azulgranas (3-0 en el global de la eliminatoria).

Messi, que por fin ha podido batir al veterano guardameta Gianluigi Buffon por primera vez en su carrera —ha necesitado 315 minutos para ello—, sacó a relucir su mejor versión con una exhibición, pero también su cara menos amable. El de Rosario agarró al árbitro cuando le reclamaba que amonestase a Pjanic, después de que éste cometiera una entrada sobre el argentino.

Lo hizo todo Messi en un Camp Nou que presentaba aires de revancha tras la eliminación en cuartos el pasado curso y que empezó también con aires independentistas con las pancartas mostradas en la grada —'SOS Democracia' y 'Welcome to the Catalan Republic'—, a menos de tres semanas del 1-O, además de los habituales pitos al himno de la Champions en señal de protesta por las sanciones de la UEFA a causa de la exhibición de esteladas.

Polémicas al margen, y en lo estrictamente deportivo, Ernesto Valverde dejó claras sus intenciones, alineando un once que puede ser el de gala esta temporada: Busquets, Iniesta y Rakitic en el centro del campo, por detrás de la nueva MSD (Messi, Suárez y un Dembélé que se ha estrenado como titular), mientras que Allegri, que tenía numerosas bajas, echó mano del joven uruguayo Betancur.

La Juventus salió a presionar desde el inicio y en los primeros minutos se acercó con cierto peligro a la portería de Ter Stegen, pero sin llegar a generar ocasiones claras. Después de una peligrosa aproximación de Dembélé por banda derecha —el francés no tardó en demostrar su velocidad y su desborde—, fueron De Sciglio, Dybala y Pjanic —éste con una gran acción personal, recortando a Busquets y poniendo a prueba a Ter Stegen con un disparo raso— quienes lo intentaron para la Vecchia Signora. En cambio, quien apenas apareció fue Higuaín. El Pipita siempre estuvo atado en corto por la defensa azulgrana e incluso se le vio fuera de forma.

El Barça estaba atenazado hasta que empezaron a aparecer Iniesta y Luis Suárez. El uruguayo puso a prueba a Buffon, que se lució con una gran mano para desviar un remate del 9 local desde la frontal. Pero los dos equipos volvieron a levantar el pie del acelerador y el partido entró en una fase anodina, con muy poco ritmo, hasta los últimos minutos del primer tiempo. Fue entonces cuando De Sciglio, que no tuvo su noche y se acabaría lesionando, regaló una pelota en zona comprometida a Dembélé que, sin embargo, el francés no supo aprovechar.

Parecía que el gol no llegaba, pero llegó. Justo antes del descanso. El encargado de abrir la lata no fue otro que Messi, tras una gran pared con Luis Suárez. El argentino imprimió uno de sus habituales cambios de ritmo y se encargó de encender a la grada, que empezó a espabilar tras ciertos minutos de tedio. Con el 1-0 se llegó al intermedio.

El dominio azulgrana siguió tras el paso por vestuarios. Tras un tímido aviso de Dybala al comienzo de la segunda parte, Messi volvió a tirar de galones y rozó el segundo tanto, aunque acabaría mandando la pelota al palo con Buffon ya batido (m.51). Fue entonces cuando el de Rosario tuvo sus más y sus menos con el árbitro Damir Skomina, a quien llegó a agarrar tras haber reclamado una amarilla para Pjanic. Irritado, el argentino demostró su carácter como mejor sabe, con el balón en los pies, y de una acción suya llegó el segundo gol: su pase lo salvó como pudo Benatia, pero Rakitic, llegando desde atrás, aprovechó el rechace para mandar la pelota a la red.

La medular azulgrana, en una evidente mejora, también ayudó a la recuperación del juego de los de Valverde. Busquets estuvo certero en la salida del balón, Rakitic recordó al de sus mejores momentos y a Iniesta se le vio con criterio. La Juventus corrió tras el balón y esa fue la demostración de lo que había cambiado en el partido.

Un cuarto de hora después, en el 69', llegó el doblete de Messi al batir a Buffon tras una gran jugada personal, en una acción iniciada por Jordi Alba y a la que puso su sello Iniesta con una asistencia magistral. El 10 culé resolvió el encuentro con un remate que pilló a Buffon a contrapie. Fin de la historia. Ahí murió el partido y Valverde aprovechó para dar descanso a jugadores como Dembéle, Rakitic e Iniesta. Poco después, Luis Suárez pudo aumentar la diferencia, pero su gol fue anulado por un fuera de juego anterior de Alba.

Noche grande en el Camp Nou, que una vez más ha vuelto a rendirse a la calidad de un jugador de leyenda como es Leo Messi.



Ficha técnica

FC Barcelona, 3: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic (Paulinho, m.77), Iniesta (André Gomes, m.83); Messi, Dembélé (Sergi Roberto, m.70) y Luis Suárez

Juventus de Turín, 0: Buffon; De Sciglio (Sturaro, m.41), Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Bentancur (Bernardeschi, m.63), Pjanic, Matuidi, Douglas Costa; Dybala e Higuaín (Caligara, m.87)

Goles: 1-0, m.45: Messi; 2-0, m.55: Rakitic; 3-0, m.69: Messi

Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia). Mostró tarjeta amarilla a Bentancur (m.26), Barzagli (m.61), Pjanic (m.75) y Douglas Costa (m.89), de la Juventus; y a Semedo (m.35) y Messi (m.54), del Barcelona

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga de Campeones, grupo D, disputado en el Camp Nou ante 78.656 espectadores