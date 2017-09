Roberto Lago: "Que Real Madrid y Barcelona se quejen de los árbitros es de broma"

El defensa español del Apoel, Roberto Lago, ex Getafe y Celta, fue protagonista en el partido que el Real Madrid le ganó a su equipo por 3-0, al estar presenta en la mayoría de jugadas polémicas del encuentro.

Lago quiso dar su opinión acerca del arbitraje de Benoit Bastien. El colegiado no señaló pena máxima en un lance en el que Cristiano reclamaba más castigo. No fue así cuando, tras una acción dentro del área, el balón golpea en Roberto Lago, Bastien interpreta que impacta en el brazo y decreta penalti.

Roberto Lago no se mordió la lengua tras el partido: "Si ya es difícil sacar algo, imagínate si les pitan penaltis. Te causa gracia cuando ves a Madrid, Barça y los grandes quejarse", señaló Lago, quien también afirmó que Cristiano le confesó que no había sido penalti y que su gol fantasma no había entrado, pese a la protestas del portugués durante el encuentro.

La opinión de Roberto representa a una parte importante del fútbol español. Que Real Madrid y Barcelona se quejen amargamente de las actuaciones arbitrales causa indignación en los clubes más modestos. "Si ellos se quejan, que históricamente siempre han sido los equipos más beneficiados, nosotros ¿qué deberíamos hacer?... Es una broma de mal gusto".