Cristiano Ronaldo lleva 14 goles en los últimos siete partidos de Champions. Es una auténtica locura. Como lo es dudar de él o del Real Madrid. Dos veces campeón de Europa de manera consecutiva y todavía se les pone en tela de juicio. Otra vez. La respuesta a las críticas, por enésima vez, fue contundente. Victoria de peso, en juego y resultado, en un estadio donde nunca había ganado. Y también ante el Borussia Dortmund, un equipo que es el menos goleado de Europa y es el líder de la Bundesliga.

Los aficionados olían un escenario de ida y vuelta, con ritmo, espacios, ocasiones y, en definitiva, con muchos goles. Apostar a que en este encuentro se marcaban cuatro o más a penas se pagaba. El partido fue lo que prometía, un festival de oportunidades que pudo dejar un marcador asombroso. El Madrid se mereció la victoria, pero, otra vez, con la puntería fina en ambas escuadras, esto hubiera podido terminar 4-9. Sin exagerar.

Si en España se critica la poca contundencia con la que defiende el Real Madrid, ¿qué se dirá del Dortmund en Alemania? Peter Bosz, ex del Ajax de Ámsterdam, planteó una estrategia suicida. Se inmoló al no cambiar ni un ápice su estilo. Mantuvo la línea defensiva casi a la altura del centro del campo. Un formato compatible con una presión alta y efectiva, que no fue el caso. Modric, Kroos e Isco tuvieron la oportunidad de levantar la cabeza con tiempo para encontrar, en casi todas las ocasiones, a Ronaldo y Bale. Era el contexto idóneo para que los dos delanteros aniquilaran al Dortmund con sus mejores cualidades: velocidad, pocos toques y mucho espacio por delante. Ronaldo y Bale cayeron mucho a banda, acertaron al hacer ancho el campo y fueron letales. No tener que jugar de espaldas y atacar el espacio. Trabajo sencillo para los dos delanteros que, por otro lado, se entendieron a la perfección.

Todo el mundo veía una locura el plan del Dortmund, pero Bosz, ni con varios avisos importantes, cambió su idea original. Con pases largos y a la espalda de los defensas, el Real Madrid tuvo tres oportunidades para marcar. Pases sencillos. Como se decía en el colegio, pases de la muerte. Ronaldo y Carvajal fallaron en sus decisiones. El delantero, al pasar sin fuerza a Bale y el lateral, al ser individualista y buscar el gol cuando tenía a dos compañeros solos en el segundo palo. Carvajal se llevó la bronca de Cristiano pero no tardó mucho en redimirse.

En el minuto 18, un centro preciso suyo a Bale terminó en un gol más fácil de lo que es. El galés marcó un gol realmente complicado. Metió el interior para meter la pelota por la escuadra. Como pasó en Anoeta hace unas semanas o en otros muchos estadios, Bale demostró su calidad. Se puede dudar de su regularidad, de su fragilidad muscular, de su falta de asociación o incluso de su indolencia pero nunca se puede dudar de su calidad. Este gol lo demuestra, una vez más. Bale es el jugador, estadísticamente hablando, más productivo del Real Madrid esta temporada. 3 goles y 4 asistencias hasta la fecha.

Este combate, en el que el Dortmund buscaba el KO antes de llegar a los puntos, tenía tramos en los que los alemanes, evidentemente, también golpeaban. Tras el tanto de Bale, Sergio Ramos cometió penalti en un tres contra uno en el que fallaron en el último pase. Como le pasó al Madrid previamente. En esta ocasión, el remate acabó en un despeje de Keylor Navas que golpearía en las manos del capitán.

El partido estaba precioso. Los dos querían la pelota y atacaban sin miramientos. Chapó por la propuesta de los dos equipos. Con fallos arriba y aciertos en defensa en los últimos metros. En ese sentido, Carvajal, Ramos, Varane y Nacho estuvieron providenciales en algún momento del partido. Siempre salvando acciones de gol. Impidiendo ver a Keylor Navas.

Y llegó el primer gol de Ronaldo. A pase de Gareth Bale. Un clásico entre ambos. El galés, más tirado a la izquierda, llega a línea de fondo sin tener que tocar la pelota. Su primer toque es para asistir a Ronaldo que ataca desde la línea de fondo el primer palo. Todo es pura velocidad. Precisión a una velocidad inhumana. 0-2. Parecía encarrilado pero Aubameyang metió al Dortmund en el partido a los pocos minutos. El delantero, que no apareció mucho, se anticipó a Sergio Ramos en un centro lateral. Sus desmarques hacían daño pero sus compañeros no acababan de encontrarle. Carvajal, Bale y Modric ya habían visto tarjeta amarilla. Supieron controlarse.

La segunda trajo un partido algo menos intenso pero de un nivel altísimo. La primera mitad puso el listón muy alto. Weigel y Dahoud entraron por Sahin y Toljan. También salieron a escena dos de los mejores futbolistas sub-21 del mundo, Pulisic y Asensio, éste por Isco. Pasaban los minutos y se repetía la misma historia. El Madrid, otra vez, con la sensación de haber tenido que matar el partido y ver cómo temblaban los tres puntos de su casillero. Si bien es cierto que en esta ocasión, el equipo blanco concedió menos ocasiones, dominó más y en general, cuajó un mejor encuentro.

Al final, pasó lo que casi siempre pasa. Que aparece Cristiano Ronaldo. Lo esperado. Defensa adelantada, Modric, que no tiene calidad ni visión de juego apenas, filtra el balón a la espalda del defensa y Cristiano que define al primer palo. Es complicado que cuando se juntan estos dos jugadores no termine en gol. Y más cuando te dan una, otra y otra oportunidad. Tanto va el cántaro a la fuente que se acaba rompiendo. Sobre todo si está Cristiano.

Ficha técnica

Borussia Dortmund, 1: Bürki; Pisczek, Sokratis, Toprak, Toljan (Dahoud, m.60); Sahin (Weigl, m.60), Gonzalo Castro, Götze (Pulisic, m.76); Yarmolenko, Philipp y Aubameyang

Real Madrid, 3: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric (Ceballos, m.91), Isco (Asensio, m.76); Bale (Lucas Vázquez, min.85) y Cristiano Ronaldo

Goles: 0-1, m.18: Bale; 0-2, m.49: Cristiano Ronaldo; 1-2, m.53: Aubameyang; 1-3, m.79: Cristiano Ronaldo

Árbitro: Björn Kuipers (Holanda). Mostró tarjeta amarilla a Bale (m.29), Carvajal (m.39) y Modric (m.40), del Real Madrid; y a Toprak (m.52)y Weigl (m.63), del Borussia Dortmund

Estadio: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo H de la Liga de Campeones 2017/18 disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund ante unos 81.000 espectadores, entre ellos cerca de 1.400 seguidores del Real Madrid