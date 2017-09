Esta noche el Barcelona visita al Sporting de Portugal en el José Alvalade. La delantera azulgrana tendrá enfrente a una defensa de viejos conocidos de la afición española, y no precisamente de gran recuerdo. Mathieu en el eje de la defensa, y Coentrao y Piccini en los costados, serán los encargados de intentar parar a Messi y compañía.

El francés Mathieu conoce bien a sus rivales de hoy. Ha convivido en ese vestuario durante tres temporadas, y su salida no fue la mejor. En las últimas fechas se ha desmarcado con duras declaraciones contra su ex directiva, contra algunos de sus ex compañeros, y hasta contra el diario Sport. El jugador del Valencia que llegó a Barcelona es ahora más recordado por fumador que por su juego en el Camp Nou.

Coentrao pasó con más pena que gloria por la liga española, salvo en contadas excepciones. En la retina de los aficionados madridistas perdura más su actividad extradeportiva que lo realizado en el terreno de juego. Sus múltiples lesiones, su fama de cuidarse poco, sus cigarros, y sus pocos minutos en los últimos años de blanco, además de las cesiones, lo hacen ser un mal recuerdo del pasado del Real Madrid.

Piccini apunta al lateral derecho. Un jugador que con 25 años ya ha militado en seis equipos diferentes dice mucho. El italiano nunca llegó a asentarse en el Betis, y ahora busca la redención en la liga portuguesa, y en un equipo de Champions que hoy tiene una importante revalida. En Sevilla nunca respondió a las expectativas que se le presuponía a un canterano de la Fiorentina e internacional con Italia en las categorías inferiores.

Junto al uruguayo Sebastian Coates y al portero internacional Rui Patricio, tendrán la difícil misión de dejar su portería a cero y conseguir algo positivo para su Sporting ante un Barcelona que pretende encarrilar ya su pase a octavos.