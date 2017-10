Aún no está eliminado matemáticamente de la Champions, pero mentalmente el Atlético de Madrid lleva fuera de la máxima competición continental desde Azerbaiyán. Mucho se habla de la falta de gol, del bajo nivel de sus estrellas y de la falta de ambición en momentos puntuales. Eso, en condiciones normales y ante otros rivales, serviría. No para el Atlético del Cholo Simeone. Si no ganas al rival más débil del grupo ni uno solo de los dos partidos, pocos merecimientos tienes para estar en octavos.

Simeone habló en la previa de los méritos de su equipo para ganar en Roma y del buen hacer de los suyos ante el Chelsea. Hasta ahí todo bien, pero los dos últimos partidos ante el Qarabag no pueden escudarse en los sucedido frente a italianos e ingleses. Para más decepción, el Atlético ha sido incapaz de ganar al Qarabag jugando con uno más durante bastantes minutos. Son argumentos demasiado sólidos como para centrarlo todo en la falta de gol o en la mala suerte.

Si nada lo remedia —es decir, si no aparece un milagro detrás de otro—, el Atlético estará fuera de la siguiente ronda de la Champions. Con tres puntos ya no depende sólo de ganar a la Roma y el Chelsea. Debe vencer en ambos partidos, contra los italianos en casa y frente a los de Antonio Conte en Londres. Pero también necesita que el Qarabag le eche una mano en alguna de las dos últimas jornadas, bien puntuando frente a los blues en Azerbaiyán o contra los giallorossi en el Olímpico. Los colchoneros se han dejado los deberes para el último día y eso le ha costado verse casi fuera de Europa a falta de dos partidos.

Problema endémico

Miedo, ansiedad, pavor… Hasta escalofríos siente el Atlético de Madrid cada vez que tiene presencia en alguna de las dos áreas. Cuando está en la contraria tiembla porque le falta capacidad y fe para creer en el gol. Y cuando ocupa la propia se tambalea como un flan cada balón aéreo. No son normales ninguna de las dos cosas viendo el equipo que tiene el Cholo. Arriba tiene gente con capacidad de golear y abajo torres como Savic y Godín que deberían cerrar ese espacio aéreo. Sin embargo, nada funciona.

No salió mal el equipo de Simeone ante el Qarabag, pero a este equipo le marca el camino a seguir su capacidad para romper el marcador a su favor. Si no se adelanta empieza la ansiedad y esta temporada los miedos ya no pasan de largo, sino que se quedan y cuestan goles, puntos y derrotas. De poco sirvió que Griezmann o Gameiro tuvieran oportunidades porque si la pelota no entra, el Atlético vive en un eterno Halloween.

Después de merodear el área del Qarabag durante 39 minutos llegó el gol visitante en el 40’, en la primera que tuvieron. Así de fácil. Un equipo que no marca y el otro que llega una vez y rompe el partido y además lo hace de cabeza, es decir, el mismo tipo de gol que le llevan marcando al cuadro colchonero toda la temporada. Tres o cuatro veces se puede llamar mala suerte, pero que casi todos los goles que recibes sean iguales, no tiene excusas.

Míchel fue el más listo de toda la primera parte con su gol y el Wanda Metropolitano empezó a temerse lo peor.

Remar para morir en la orilla

Las prisas nunca son buenas y el Atlético no sabe jugar con ellas. De nada sirve realizar una buena segunda parte si siempre que firmas ese rendimiento es porque el rival te ha zarandeado hasta tirarte al suelo. Claro que los rojiblancos fueron superiores al Qarabag en la segunda parte, faltaría más, pero sin creatividad ni gol, lo único que puede ayudarte es la suerte y en el Wanda Metropolitano aún no conocen a la diosa fortuna.

El segundo acto fue un intento continuado del Atlético de no rendir pleitesía ante su público y cerca estuvieron de arreglar los problemas a última hora aunque no llegaron a tiempo. Dos acciones dieron alas a los rojiblancos: el gol de Thomas y la expulsión de Pedro Henrique. Más de 60 minutos y ya con 1-1 jugó el Atlético con superioridad y ni por esas. Se falló todo lo que se tuvo y más si es que se hubiesen podido crear.

Simeone ve tan mal al equipo y echa de menos tanto los goles de Griezmann y de un desacertado Gameiro que su única solución fue meter en el campo a Gaitán, que no aportó y que erró el 2-1 en el descuento con todo a favor, y Torres, denostado por el técnico argentino durante lo que va de temporada. El Qarabag aguantó con toda la raza que puede tener un equipo que de cenicienta ha pasado a lastra gigantes. Los seguidores que habían acudido a Madrid no se creían que su equipo pudiese aguantar hasta el final y cuando lo vieron real silenciaron el coliseo rojiblanco.

La roja a Savic, las oportunidades de Filipe, la jerarquía de Godín y Gabi, la clamorosa ocasión del gélido Gaitán y los continuos quiero y no puedo del Atlético cerraron otro partido para el olvido. Simeone tiene un problema muy serio y casi seguro una competición menos. El sentir es tan dramático que algunos sólo piden asegurar cuanto antes la Europa League.



Ficha técnica

Atlético de Madrid, 1: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Correa, Gabi, Thomas (Gaitán, m.62), Saúl; Griezmann y Gameiro (Fernando Torres, m.69)

Qarabag, 1: Sehic; Medvedev, Rzecniczak, Sadygov, Agolli; Gara Garayev, Almeida; Pedro Henrique, Míchel (Ismayilov, m.91), Guerrier (Yunuszada, m.63); y Sheydaev (Dani Quintana, m.72)

Gol: 0-1, m.39: Míchel, de cabeza; 1-1, m.55: Thomas

Árbitro: Deniz Aytekin (Alemania). Expulsó con roja directa a Pedro Henrique (m.59) y a Savic por doble amarilla (ms. 32 y 88), del Atlético. Amonestó al local Fernando Torres (m.75) y a los visitantes Sadygov (m.8) y Rzecniczak (m.32)

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo C de la Liga de Campeones disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante cerca de 65.000 espectadores