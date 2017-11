Cristiano Ronaldo se despachó a gusto ante los medios de comunicación en Wembley, minutos después de la derrota sufrida por el Real Madrid ante el Tottenham en la Champions (3-1) que le complica seriamente el primer puesto de grupo.

El portugués no regateó ninguna de las preguntas y dejó varias perlas en zona mixta, ante los micrófonos de Bein Sports.

"Es malo porque perdemos, pero yo veo una mala racha, así que hay que seguir. Es una mala racha, pero queremos cambiar y estoy seguro de que lo vamos a hacer. Tenemos tiempo para mejorar", explicaba el delantero luso, cuyo equipo ha sufrido su segunda derrota consecutiva —primera en la Liga de Campeones— tras la encajada el pasado domingo ante el Girona en Montilivi (2-1).

"La gente olvida muy rápido lo bueno. ¿Crisis? Jamás. Podemos perder tres o cuatro partidos, pero nunca hay crisis", remarcaba. "Nadie debe olvidar lo que hemos hecho: el Madrid ganó las dos últimas Ligas de Campeones. Bajamos un poquito el nivel, pero estoy muy tranquilo. Sé que el equipo va a cambiar", insistía.

Cristiano también critica la labor arbitral ya que, en su opinión, tanto en Gerona como en Londres los colegiados habían concedido goles ilegales a sus rivales: "Estas cosas también cuentan y no nos ayudan".

Además, CR7 reconoce que en el equipo echan de menos a los lesionados Dani Carvajal y Gareth Bale y que les vendría bien la "experiencia" de Pepe, James Rodríguez y Álvaro Morata, que abandonaron el Real Madrid el pasado verano. "Los jugadores que han llegado tienen mucho potencial. Pepe, Morata, James, nos hacían más fuertes, pero los de ahora son más jóvenes. Nos hacen falta también Carvajal y Bale. La plantilla junta es más fuerte; no es una plantilla peor, pero tiene menos experiencia y eso es muy importante. Sin embargo, no es una excusa: estoy contento y no pueden saltar las alarmas", dice al respecto.

Sobre una nueva renovación con el Real Madrid, Cristiano recordaba que "aún" tiene "cuatro años de contrato". "No quiero renovar, estoy muy bien", decía el luso, insistiendo en que tampoco pretende una mejora de sus emolumentos.