En el Barcelona luces y sombras. Enorme Umtiti, espectacular partido de Rakitic y efectivo Leo Messi. El juego colectivo sigue brillando por su ausencia. Iniesta deja detalles de clase pero no es constante en su juego, Busquets no está, ni de lejos, al nivel que muestra con la Selección, y la banda derecha, hoy la forman Semedo – Deulofeu, es nula en ataque.

El lateral portugués, un autentico toro en lo físico, no da la talla en ataque. No desdobla, nunca intenta una internada, no pone ni un centro... Por su parte Deulofeu sigue con su miedo escénico al Camp Nou. ¿Un encarador como él que no intenta encarar ni una sola vez y solo juega hacía atrás?