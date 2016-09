Jenson Button abandona el Gran Circo. Al menos de manera temporal. EL británico necesita tomarse un respiro y estar más cerca de su familia. Button se quedará en la 'reserva' como piloto probador y embajador de McLaren.

El sustituto del británico será Stoffel Vandoorme, piloto belga de 24 años que deslumbró con su talento en 2015 y fue campeón de GP2. Vandoorme es consciente de la responsabilidad que se le viene encima: "No es fácil sentarse en el coche de Jenson y compartir equipo con otro campeón. Empujaré para hacer el equipo aún más competitivo", declaró el belga de 24 años, campeón de la GP2 en 2015.

Button, que dio una rueda de prensa en el 'motorhome' de McLaren en Monza compañado de Ron Dennis, Alonso y Vandoorme, dio la clave de su adiós: "Voy a poder vivir mi vida como quiera, cosa que no he podido hacer nunca".

En caso de volver a pilotar en 2018, el británico solo podría hacerlo con McLaren: "Amo a McLaren Honda y no tengo intención de pilotar para ningún otro equipo de Fórmula 1".

Además, Jenson deja claro que no se trata de una despedida definitiva: "Para que quede claro, no me estoy retirando definitivamente. Tengo contrato para 2017 y 2018 y tengo la intención de trabajar duro en el desarrollo del coche. Estoy seguro de que me pondré al volante del nuevo coche en algún momento".

Fernando Alonso, que tiene un enorme aprecio por Button, lo tiene claro: "Es el mejor compañero de equipo con el que he corrido".

El piloto asturiano tiró de humor para dar la bienvenida a su nuevo compañero: "Todo irá bien con Stoffel, no es inglés", bromeó el español ante la pregunta de si la llegada del belga se parece en algo a la de Hamilton en 2007.

Ron Dennis elogió a Button y recordó que el británico de 36 años no ha dicho adiós a la Fórmula 1. "Es un gran tipo dentro y fuera del coche y un piloto muy completo. Esta nueva situación es un desafío para él porque este mundo es adictivo. Demuestra que es un grande y puede volver en dos años, que nadie lo olvide", dijo el presidente ejecutivo de McLaren.