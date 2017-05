Atacan a Fernando Alonso por su elección como mejor rookie de la Indy

Fernando Alonso no ha pasado desapercibido en Indianápolis. El piloto español no acabó la carrera, pero fue nombrado el mejor rookie, hecho que ha levantado algunas ampollas incluso desde dentro del vestuario de los pilotos. El primero en hablar fue Sebastian Bourdais, ganador en cinco ocasiones de la Indy y sin participación el domingo por un accidente en la jornada clasificatoria.

@IMS @SunocoRacing Nothing to do with Fernando (ans no @) but this is wrong and ROY belongs to @Edjonesracing & @DaleCoyneRacing ...

"Nada que ver con Fernando, pero esto es incorrecto y el rookie del año pertenece a @Edjonesracing y @DaleCoyneRacing…", dijo Bourdais sobre el nombramiento de Fernando.

Twitter reaccionó a esta frase y criticó el ataque de Bourdais como algo personal hacia el piloto español. El francés respondió: "De nuevo ninguna falta de respeto (a Alonso) pero era noveno cuando explotó el motor y no iba a ganar, a partir de ahí no importa lo bueno que sea…".

@StewartKSF1 again no disrespect but he was P9 or so when he blew up & wasn't going to win from there no matter how good he is...