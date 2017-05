Estalla la guerra entre Hamilton y la Indy: "Quedó segundo en una lucha de dos coches"

Lewis Hamilton es un magnífico piloto de Fórmula 1, campeón del mundo hasta en tres ocasiones, pero a la hora de hacer amigos en otros deportes, el inglés tiene bastantes carencias. Eso, al menos, pensarán los pilotos de las 500 millas de Indianápolis.

Antes de la prueba que tuvo a Fernando Alonso y Oriol Serviá como representantes españoles, Hamilton se burló desde Mónaco del nivel de la competición: "Vi las clasificaciones y, sinceramente, Fernando, hace un quinto tiempo en la primera clasificación... ¿Dice algo eso sobre la Indy? Los grandes pilotos, si no logran vencer en la Fórmula 1, buscan conseguir triunfos en otras carreras, pero verle quinto frente a otros pilotos que hacen eso durante todo el año es... interesante".

El menosprecio de Hamilton no ha pasado desapercibido en la parrilla de la Indy y ya ha llegado la primera respuesta contundente. "Eres humilde (Alonso), no como otros de tus colegas en F1 que han hecho algunos comentarios este mes... ¿Qué vas a decir? El tío compitió en un Mundial de dos coches el año pasado y quedó segundo, así que no creo que pueda decir mucho. Orgulloso de que estés aquí, Fernando", dijo Tony Kanaan, quinto en Indianápolis.

Sin ni siquiera nombrar a Hamilton, el inglés recibió el dardo de Kanaan y a buen seguro que no será la última vez que alguien diga algo de Lewis y más teniendo en cuenta su fama dentro y fuera de las pistas de Fórmula 1.