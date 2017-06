A McLaren se le acaba la paciencia con Honda: "Estamos cerca de nuestro límite"

Explosivas declaraciones del director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, en vísperas del Gran Premio de Canadá de Fórmula Uno, que se disputará el próximo fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

A sólo cuatro días de la carrera, para la que Honda había anunciado mejoras en sus motores, el jefe de la escudería británica arremete contra el fabricante japonés, demostrando que la paciencia en Woking está a punto de agotarse.

"Honda trabaja muy duro, pero parecen un poco perdidos y están sufriendo para que todo funcione. Recientemente se nos ha comunicado que no tendríamos la mejora lista en Canadá, no tenemos programa definitivo y nos preocupa. Esperábamos ansiosamente esa actualización, y es una gran decepción que no llegue", afirma Brown en declaraciones a Reuters.

Brown sigue apurado por la necesidad de que algo cambie con urgencia, especialmente en el momento en el que Fernando Alonso deshoja la margarita sobre su futuro en McLaren, y tras haber pedido un cambio de rumbo en el equipo en más de una ocasión. "No podemos estar sentados para siempre y no vamos a atravesar otro año como éste, instalados en la esperanza. La preferencia es ganar el título con Honda. Pero en algún momento necesitas tomar una decisión sobre si podemos alcanzarlo. Y tenemos serias preocupaciones", reconoce Brown.

Así, el CEO de la escudería inglesa insiste en sus quejas: "Faltan actualizaciones y si no se entregan esas mejoras al nivel que nos habían dicho... sólo puedes tomártelo con calma. Pero ya estamos cerca de nuestro límite. Hay un montón de cosas que entran en la decisión y estamos en un cruce de caminos. Hasta ahora no ha funcionado. Un año en la Fórmula 1 es una eternidad, tres años es una década y esto no se puede seguir así para siempre", señala el dirigente estadounidense de McLaren.