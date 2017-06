Alonso tira la toalla y manda un aviso a navegantes: "Donde esté el año que viene, voy a ganar"

Fernando Alonso está harto. Desde su regreso en 2015 a McLaren el asturiano esta viviendo un auténtico vía crucis. Los problemas mecánicos y la escasa potencia de su motor han maniatado a uno de los mejores pilotos del Gran Circo. Alonso, que hasta hace bien poco siempre se había mordido la lengua para no destapar las vergüenzas de su flecha plateada, ha dicho basta. En su llegada a Bakú, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Europa, Alonso habla claro. No espera mejora alguna esta temporada en su motor Honda, y tiene claro que el próximo año pilotará un monoplaza ganador.

Preguntado sobre si McLaren sería su primera opción para el próximo año, Fernando responde con rotundidad: "No, yo el año que viene voy a ganar. Donde corra voy a ganar". Alonso, intrigante, no asegura su presencia en la Fórmula 1 cuando termine esta temporada "No voy a hablar más hasta septiembre u octubre. No me interesa luchar por el top 10, ni por el quinto, me interesa ganar donde corra".

Cuando le preguntaron por la actualización que ha anunciado Honda para este próximo fin de semana, Alonso aprovecha para lanzar un dardo envenenado a la compañía japonesa: "No se nada de la nueva actualización. No tengo ni idea. Preguntad a Honda. Lo que tengo claro es que el resto del año estaremos luchando por la Q3 y algún punto , cuando tengamos alguna penalización por avería de los motores, saldremos últimos".

Fernando Alonso se pone serio y, hastiado, al fin levanta la voz.