Red Bull da un portazo en la cara a Fernando Alonso

Fernando Alonso se queda sin uno de los caramelos más jugosos para la temporada 2018/19. El director técnico de Red Bull, Christian Horner, cierra las puertas a la llegada de Fernando a la escudería austriaca:

"No encaja con nuestra filosofía, que es invertir en nuestra propia cantera. Además, entra en conflicto con nuestros esfuerzos en Toro Rosso. Aunque es una pena, por supuesto, tener que ver cómo sufre por la crisis de motor, pero con nosotros no hay sitio"

Horner, aprovechó la ocasión para tirarle un dardo envenenado a Fernando. A la pregunta de cuál puede ser el destino del español en 2018, el británico contestó con sorna. "No sé, ¿en la GP2?".

Hay que recordar que el piloto asturiano, en su llegada a Bakú, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Europa, no se mordió la lengua. Harto del vía crucis que está viviendo en sus carnes esta temporada, dejó claro que no espera mejora alguna esta temporada en su motor Honda, y no oculta que el próximo año pilotará un monoplaza ganador.

Preguntado sobre si McLaren sería su primera opción para el próximo año, Fernando respondió con rotundidad: "No, yo el año que viene voy a ganar. Donde corra voy a ganar".

Cuando le preguntaron por la actualización que ha anunciado Honda para este próximo fin de semana, Alonso aprovecha para lanzar un dardo envenenado a la compañía japonesa: "No sé nada de la nueva actualización. No tengo ni idea. Preguntad a Honda. Lo que tengo claro es que el resto del año estaremos luchando por la Q3 y algún punto, cuando tengamos alguna penalización por avería de los motores, saldremos últimos".

Fernando Alonso se pone serio y, hastiado, al fin levanta la voz. Dos días de ponerse en el mercado, Red Bull da un portazo al asturiano. La escudería austriaca no será el destino de Alonso la próxima temporada.