En Honda empiezan a no aguantar a Fernando Alonso y sus rajadas

Parece mentira que Honda pueda enfadarse con Fernando Alonso cuando sus motores están ocasionando el pésimo rendimiento del McLaren del piloto español. La temporada está siendo nuevamente un infierno para el asturiano que tiene pocas armas con las que competir frente a gigantes como Mercedes o Ferrari y frente a algunas escuderías que no deberían ni mucho menos estar por encima del equipo de Alonso. Aún así, Honda está enfadada con Fernando.

La razón del enfado de la marca japonesa son las continuas quejas de su piloto que han tenido el último episodio en el Gran Premio de Europa de este fin de semana: "Hamilton perdió el reposacabezas, Vettel recibió la penalización, los dos Force India se quedaron fuera, Kimi se retiró...Teníamos que habernos jugado la victoria".

A este hecho anterior se suma las repetición hasta en cuatro ocasiones por la radio del coche de la frase más famosa de este Gran Premio: "Podíamos haber peleado la victoria". Así se mostró Fernando durante la carrera viéndose condicionado en todo momento por la eficacia de su monoplaza.

El último dardo en forma de indirectas de Fernando Alonso no han sentado bien en Honda porque se entiende que no es necesario repetir una y otra vez que el coche no está a la altura de las circunstancias. Está molestando, sobre todo, la insistencia del piloto español, pero según están transcurriendo las cosas parece poco probable que Fernando se muerda la lengua y más teniendo en cuenta que tiene poco que perder. Si nada cambia, el año que viene no correrá en McLaren-Honda.