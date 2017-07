Ferrari y Fernando Alonso, ¿matrimonio a la vista?

Fernando Alonso se mostró categórico antes del Gran Premio de Europa. "La próxima temporada, donde corra voy a ganar".

Su rotunda afirmación recorrió como la pólvora todos los rincones del Gran Circo. Alonso suplicó públicamente por un monoplaza competitivo y se encontró con varios portazos. Red Bull y Mercedes le cerraron la puerta al asturiano.

Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, llegó a definir el fichaje de Alonso como "una tendencia masoquista".

"Cada uno de nosotros tenemos tendencias masoquistas, pero yo no voy a ir tan lejos. Aprecio a Alonso mucho como piloto, pero hay que mirar las circunstancias generales. Se trata de como funcionan juntos (con Hamilton) y como hacen el coche más rápido".

El 'no' de Red Bull fue igual de rotundo pero incluso más dañino: "Contamos con nuestros propios talentos y no tiene sentido traer a un excampeón del mundo. ¿Qué dónde correrá Alonso el año que viene? No sé, ¿en la GP2?", decía con sorna Chris Horner, uno de los mandamás de la escudería austriaca.

Otra opción que queda descartada es la de Reanult. La escudería francesa mostró un gran interés en el asturiano e incluso llegó a reunirse con su agente en Bakú. Sin embargo, esta misma semana el jefe de la pero esta semana Cyril Abiteboul, sheriff de Renault, aseguraba que no tendrán un coche competitivo hasta 2019. No tiene sentido que Alonso se marche de McLaren buscando un monoplaza ganador y vaya a parar a un equipo que afirma que hasta dentro de dos temporadas no pueden asegurar competitividad a sus pilotos.

¿Surrealista vuelta a Ferrari?

A Fernando se le acaban los comodines. El órdago que echó en Bakú le ha salido rana. Ahora mismo, la única opción realmente jugosa que le queda al asturiano es la de volver a Ferrari.

Con Raikkonen en la rampa de salida y Sebastian Vettel en entredicho, parece claro que, al menos, un volante libre para la próxima temporada habrá en la escuadra del Cavallino Rampante.

Aunque en Ferrari no olvidan la marcha de Alonso -su fichaje por McLaren a pesar de tener contrato en vigor fue considerado una traición-, y los dardos envenenados que ha tirado Fernando en público a la escudería italiana, su vuelta a Ferrari no está descartada.

Nadie de la escudería italiana ha cerrado la puerta a Fernando. Si sale Raikkonen, Alonso no sería la primera opción -Ricciardo y Verstappen están por delante aunque ambos tiene contrato en vigor- pero, las vueltas que da la vida, Ferrari y Fernando podrían estar condenados a entenderse. ¿Se imaginan al piloto asturiano otra vez vestido de rojo?