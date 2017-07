Durísima crítica de Villenueve a Kvyat tras su incidente con Carlos Sainz

Gran Premio de Gran Bretaña. Carlos Sainz adelanta en la salida a su compañero Daniil Kvyat. En la zona de las curvas enlazadas de Maggots y Becketts, aún en la primera vuelta, el piloto ruso intentó adelantar a Sainz por el exterior y al no poder mantener la trazada, se fue algo largo por una escapatoria, volviendo a pista demasiado largo y golpeando a Carlos.

Así fue el toque entre Daniil Kvyat y Carlos Sainz en la salida. #BritishGP pic.twitter.com/6TdyWjI5Ay — Juanjo Sáez F1 (@JuanjoSaezF1) July 17, 2017

Este lunes Jacques Villeneuve no se ha mordido la lengua. Tras una nueva patochada en pista de Kvyat, que le arruinó el Gran Premio de Gran Bretaña a su compañero en Toro Rosso, Villeneuve ha salido a la palestra para criticar al piloto ruso:

"No sé lo que Kvyat trata de hacer. Muestra una mala actitud y se ha vuelto embarazoso. Se merece estar en casa. Si Sainz no hubiera estado ahí (en el momento del accidente), se habría ido fuera. Debería irse a casa un rato y pensar en ello porque no es el primer fin de semana que le pasa esto. Tal vez la F1 es demasiado rápida para él", afirma el ex piloto canadiense que fue campeón del Gran Circo en 1997.

El duro rapapolvo de Jacques Villeneuve a Kvyat no termina aquí: "Si sigue culpando a otros nunca aprenderás. Siempre debes culparte a ti aunque no sea tu culpa, es la única forma de aprender. Cuando es tu culpa al 100% y tratas de inculpar a otro, es patético. Normalmentelos pilotos no tienen una segunda oportunidad y Daniil ha tenido muchas y no parece que aprenda".