La discusión más desagradable en la F1: "Chúpame las pelotas, cariño"

El Gran Premio de Hungría fue el escenario de una de las discusiones más desagradables que se recuerdan en la Formula 1. Los protagonistas son Niko Hulkenberg y Kevin Magnussen y la escena se produjo tras la carrera, en la zona donde los pilotos atienden a los medios de comunicación.

Magnussen en directo en la TV noruega.

Hulkenberg: "Una vez más el conductor más antideportivo..."

Magnussen:" Cómeme los huevos, cariño". pic.twitter.com/9aO1ivIdzp — Fórmuleros#14 (@AtopeF1) July 30, 2017

Hulkenberg, que no pudo terminar la carrera al abandonar a falta de tres vueltas para el final, buscó a Magnussen para iniciar una discusión muy subida de tono y ante la presencia de los periodistas. Kevin estaba atendiendo a la televisión noruega cuando el piloto de Renault aparece por detrás para golpearle el hombro y darle la mano de manera irónica: "Una vez más eres el piloto más antideportivo", le acusó. La respuesta del piloto de Haas fue más desagradable. "Chúpame las pelotas, cariño", le contestó. El duelo dialéctico no fue a más. Hulkenberg se marchó pero continuó con su actitud irónica al irse levantando el pulgar. El alemán continuó su crítica, pero con la prensa, al calificar a Magnussen de "sucio y gilipollas".

Aquí el motivo de la molestia de Hulkenberg, Magnussen al defenderse del rebase, le deja sin espacio y echa de la pista al Alemán.. pic.twitter.com/Z5OZY6aiop — 📣「 Alerta F1 」🇧🇪 (@AlertaF1) July 30, 2017

¿Qué pasó entre los dos pilotos? La acción que desató esta pelea se produjo a falta de diez vueltas para el final en la lucha por la undécima posición. Tras una recta, el alemán intentó adelantar a Magnussen pero este le echó a la hierba al irle dejando sin espacio. Una acción ilegal ya que fue sancionado por los comisarios con cinco segundos y dos puntos de carnet.

Tensión entre Ricciardo y el "inmaduro" Verstappen

En esa misma curva pero en la primera vuelta de la carrera, Ricciardo fue golpeado por su compañero de equipo, Verstappen. Daniel, que está en un excelente momento de forma – cuarto en el mundial- tuvo que abandonar tras una maniobra que también fue sancionada por los comisarios. Fue una escena poco habitual en la Formula 1 ya que el golpe se produjo entre dos pilotos que comparten garaje. La cara de incredulidad de los mecánicos de Red Bull se vio por televisión.

El golpe de Verstappen a Ricciardo en la primera vuelta #HungarianGP pic.twitter.com/WmepBmlpzX — Gaby Manzo (@GabyManzoJ) July 30, 2017

Verstappen se pasó de frenada y su rueda delantera derecha golpeó en el monoplaza de Ricciardo que luego criticaría a su compañero ante la prensa. "Ha sido demasiado ambicioso, es la juventud. Hablar de inexperiencia es ser agradable, ha sido por inmadurez. Me hubiera gustado terminar porque este golpe no tenía que haber pasado", afirmó el australiano.

Es muy raro ver al australiano enfadado, cosa que sí pasó este domingo en Hungría. El piloto, que venía de estar en el podium en las últimas cinco carreras, dejó entrever que esperaba un toque de atención de su escudería a Verstappen. "El equipo hará su parte y yo la mía. Seguro que lo solucionamos. No es agradable que dos compañeros de equipo se enfrenten, pero fue un error de principiante. No hay excusa para ello", dijo.

El joven piloto holandés sí que intentó excusarse tras la carrera. "He intentado evitar el accidente pero en la curva dos todos fuimos muy profundos", afirmó. Verstappen terminó en la sexta posición pese a que fue sancionado con 10 segundos de stop and go.