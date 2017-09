Ecclestone confirma la renovación de Alonso: "Es una súper noticia"

El sheriff en la sombra de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, confirmó lo que era un secreto a voces: Fernando Alonso se queda en McLaren gracias al adiós de Honda y el acuerdo con Renault:

"El acuerdo con Renault (McLaren), está completamente hecho. Y que Alonso se quede es una súper noticia".

Bernie, sin embargo, rebaja la euforia sobre las prestaciones del McLaren para la próxima temporada: "No puedo ver por qué McLaren va a ser más feliz con Renault que con Honda. No fue culpa de Honda el que las cosas no salieran bien, fue de McLaren. Todos los días se peleaban por todo, en vez de trabajar con ellos, lo cual era un poco estúpido".

Las mejoras con el motor Renault serán inmediatas pero si Fernando cree que tiene posibilidades de luchar por el Mundial en 2018 se llevará una nueva decepción.