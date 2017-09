Alonso y McLaren se distancian

La renovación de Fernando Alonso puede tardar algún tiempo. El pasado martes el asturiano declaraba que la renovación se alargaría un tiempo: "Habrá que esperar un par de semanas, pero estoy feliz y relajado respecto al futuro". Pero las últimas informaciones apuntan a que se puede alargar incluso más. El motivo: discrepancias sobre los años de contrato.

Fernando pretende renovar por un solo año, con la intención de irse libre al siguiente año a otro equipo, preferiblemente a Mercedes, en el que querría retirarse en 2020. El piloto no quiere comprometerse y atarse con McLaren, si no va a tener la posibilidad de liberarse.

Por su parte, McLaren va a anunciar en el día de hoy su asociación durante tres años con Renault como motorizador, y espera poder contar con Alonso como el piloto principal durante esos tres periodos. Además, también existen algunas discrepancias en cuanto al tema salariar, aunque al asturiano eso no le importa tanto, siempre y cuando, la unión McLaren-Renault rinda con posibilidades de luchar por el podio.

Con esto parece que la renovación de Fernando se alarga un poco más y no se espera que se haga oficial antes del gran premio de Malasia, el domingo 1 de octubre. El piloto no tiene prisa por renovar, y sabe que elegirá lo que mejor le convenga, sin importarle cambiar de competición: "Hay muchísimas opciones ahí fuera, pero la F1 es mi primera y única prioridad, así que voy a esperar antes de tomar una decisión y antes de decidir o no si me voy a otra categorías".