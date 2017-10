Durísima acusación de Sebastian Vettel a Fernando Alonso

Duras acusaciones de Sebastian Vettel a Fernando Alonso tras el Gran Premio de Malasia. El asturiano fue decisivo en la lucha por el podio sin quererlo. Cuando fue doblado por Ricciardo y por Vettel, cuando el teutón apuraba sus opciones para conseguir superar al australiano y conseguir la tercera plaza.

Fernando, que se apartó en la curva uno para dejar pasar a Ricciardo, cerró su trazada para encarar la curva dos. En ese preciso instante, Sebastian Vettel se quedó detrás de Alonso y no lo pudo pasar hasta que ambos salieron de la curva.

Esta circunstancia de carrera favoreció a un Ricciardo que ganó unos segundos fundamentales para terminar entrando en el podio. Vettel, encolerizado, atacó por radio al piloto español: "¡Vamos Alonso! eres mejor que esto..."

Tras la carrera, el calentón de Sebastian era aún más fuerte:

¿Lo de Alonso? Le tienes que preguntar a él. Vio las banderas azules y sabía los coches que venían. Se sabe que no le gusta Ferrari y trató de ayudar a Ricciardo. Se quedó justo delante de mi, ¿qué podía hacer?

Cuando Alonso fue preguntado al respecto, el asturiano puso cara de póquer: "No vi nada todavía, lógicamente no vi la carrera. Intenté no molestar a ninguno de los dos".