Fernando Alonso y el equipo McLaren han confirmado este jueves que el piloto español competirá en las 24 Horas de Daytona 2018, una prueba de resistencia cuya 56ª edición se disputará en enero en el Daytona International Speedway de Florida (Estados Unidos), donde formará equipo con Lando Norris y Phil Hanson, los talentos de futuro de McLaren y United Autosports, respectivamente.

Será la primera competición oficial de Alonso al volante de un prototipo de coches de carreras y su segunda experiencia reciente fuera de la Fórmula 1 tras participar a finales de mayo pasado en la última edición de las 500 Millas de Indianápolis, donde se retiró a 21 vueltas para el final cuando estaba peleando en las primeras posiciones.

"Es un proyecto emocionante e interesante. Probar una categoría completamente nueva, adaptarme a un automóvil diferente y a otro estilo de pilotaje y todo lo que conlleva es un nuevo desafío para mí y no puedo esperar a probarme nuevamente", explica Alonso en declaraciones facilitadas por McLaren.

El ovetense se ha referido a las 24 Horas de Daytona como "la carrera de resistencia más emblemática de Estados Unidos y una de las grandes carreras del mundo". "No forma parte de la Triple Corona, pero, como siempre he dicho, mi objetivo es ser un piloto completo y esta experiencia me ayudará en la preparación de cualquier otra carrera de resistencia en la que pueda participar", avanzó, recordando su anterior experiencia en las 500 Millas de Indianápolis.

"Antes de ir a Indy nunca había conducido en un óvalo, ahora sé lo que es y cómo lidiar con él. Estoy emocionado de volver a competir en Estados Unidos. Después de lo bien que lo pasé en mayo en la Indy 500, estoy deseoso de participar en otra carrera legendaria que traerá todas esas sensaciones increíbles que me dieron los aficionados estadounidenses", valoró.

Además, el doble campeón de Fórmula 1, recalcó que las 24 Horas de Daytona se disputan en "una época conveniente", ya que el Mundial de F1 no comenzará hasta el mes de marzo y durante el invierno los pilotos están "trabajando principalmente en las preparación física". "Gracias a United Autosports por haberme ofrecido este oportunidad y gracias a McLaren por apoyarme en esta nueva aventura emocionante", añadió sobre esta competición cuyos entrenamientos oficiales se disputarán entre los días 5 y 7 de enero y la carrera, entre los días 26 y 27.

La experiencia en Daytona le podría servir a Alonso como preparación para otra emblemática carrera como es las 24 Horas de Le Mans, prevista del 16 al 17 de junio de 2018 en el Circuito de la Sarthe. En caso de participar en esta mítica prueba francesa, el asturiano habría experimentado ya en todas las carreras de la Triple Corona del automovilismo tras haberlo hecho ya en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 —prueba que el ovetense ha ganado en dos ocasiones, en 2006 y 2007— y en las 500 Millas de Indianápolis.

Le Mans y Daytona tienen otras exigencias muy diferentes a las que ya experimentó Alonso hace cinco meses en Indianápolis: en estas dos pruebas de resistencia, el piloto no corre solo, sino que hace equipo con otros dos compañeros. Además, el coche es cerrado y las sensaciones son muy diferentes porque la lluvia suele aparecer a menudo —tanto en Le Mans como en Florida—, y luego está el problema de adelantar a coches mucho más lentos, resultando también complicado el poder seguir la trazada buena en cada vuelta.