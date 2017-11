Ferrari amenaza con dejar la nueva Fórmula 1

No es la primera vez. Este tipo de amenazas suelen ser habituales con Ferrari, pero no deja de ser noticia que una de las escuderías más importantes de la Fórmula 1 plantee la posibilidad de dejar el Mundial. La llegada de Liberty a la dirección de la F1 está creando muchos debates internos en los equipos y Ferrari, a través de su presidente, ya ha dado su opinión.

"Liberty tiene intenciones buenas. Una es reducir los costes de los equipos, que creo que es algo bueno, pero hay un par de cosas con las que no estamos de acuerdo. Una es el hecho de que, de alguna manera, la singularidad del motor no será uno de los factores distintivos de los participantes, y no toleraría esto. Si vemos que en 2021 el deporte toma un aire diferente nos forzará a tomar decisiones", comentó Sergio Marchionne.

El máximo dirigente del rojo más famoso de la F1 amplió aún más su amenaza hablando de beneficios para la marca si se marchaban: "Sería totalmente beneficioso para nuestro balance de cuentas. La F1 ha sido parte de nuestro ADN desde el día en que nacimos, pero no es que podamos definirnos a nosotros mismos de manera diferente. Si cambian el arenero hasta el punto en que se convierta en un arenero irreconocible, no quiero jugar más".