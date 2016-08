Zidane: "Piqué puede opinar, pero nosotros ganamos la Champions"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, contestó este viernes al jugador del Barcelona Gerard Piqué, que esta semana dejó entrever que el conjunto blanco ganó la pasada Liga de Campeones ante rivales sencillos, y afirmó que el defensa azulgrana puede opinar "lo que quiera" aunque su equipo finalmente ganó la "Champions".

"Él puede opinar y pensar lo que quiera, nosotros ganamos la "Champions". Puede decir lo que quiera, él y todos. Luchamos, conseguimos una Liga Campeones muy difícil. A veces puedes tener un partido fácil, pero a lo largo de toda la competición es muy complicado", declaró en rueda de prensa en la víspera del partido ante el Celta de Vigo.

Además, se refirió a otras declaraciones de Piqué en las que aseguraba que el Barcelona es el mejor equipo de España: "Cuando ganas la Liga, lo puedes decir, es normal, lo han conseguido. Ahora empezamos de nuevo y vamos a luchar, pero no sólo el Barcelona y el Real Madrid, hay más equipos", finalizó.

Zinedine Zidane también volvió a hablar este viernes sobre el futuro del colombiano James Rodríguez y declaró que "a veces" contesta preguntas sobre su futbolista y "parece" que da la sensación de que, por sus palabras, quiere que se marche del club blanco.

El técnico francés se refirió de nuevo al centrocampista sudamericano. A pocos días para el cierre del mercado de verano, James podría disputar este sábado ante el Celta su último partido con el Real Madrid si finalmente es traspasado. Zidane recordó que James pertenece a la disciplina madridista.

"James es un jugador del Real Madrid. Me preguntáis siempre lo mismo y responderé lo mismo. A veces parece que contesto y parece que quiero que James se vaya. Tiene contrato, es verdad que ha jugado menos y no es un problema. Intento que los jugadores sean importantes y James es igual que los demás. Hablo en colectivo con todos. ¿Si yo hablé con él últimamente? no", dijo.