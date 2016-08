El Atlético de Madrid pide "exigencia" y "tranquilidad"

Diego Pablo Simeone tiene las cosas muy claras y parte de lo que dijeron Saúl y Griezmann tras el partido ante el Leganés es un buen reflejo de ello. El canterano rojiblanco habló de "más tranquilidad en ataque" mientras que Griezmann fue aún más agresivo con su famoso "si seguimos así pelearemos por no bajar a Segunda".

Las dos frases dichas por el ‘8’ y el ‘7’ dejan claro que el Atlético de Madrid quiere exigencia, pero necesita tranquilidad y a partir de ahí recuperar el gen ganador que en dos partidos no puede haberse perdido. En el club están tranquilos porque entienden que la plantilla tiene los mimbres suficientes para salir de este circulo vicioso que siempre acaba igual: sin gol.

El Atlético ha firmado unos números en cuanto a ocasiones que sólo superan Real Madrid y Barcelona. El equipo de Simeone ha firmado 37 disparos en sus dos primeros partidos ligueros siendo el equipo que más ha probado fortuna desde el área pequeña. El problema es que los Gameiro, Griezmann, Saúl, Koke, Gaitán, Carrasco, Torres o Correa no han conseguido traducir el peligro en goles.

Los rojiblancos basan su tranquilidad en la sensación clara de que la falta de gol llegará a su fin muy pronto porque ocasiones y peligro sí se generan aunque no se concreten. El propio Asier Garitano, técnico del Leganés, reconoció al final del partido en Butarque que su equipo "nunca había estado cerca de ganar" y que sólo la falta de precisión del rival les permitió sumar un punto. El Alavés, rival atlético en la primera jornada, acabó con la misma sensación.

Otro de los puntos a favor del Atlético es la buena adaptación de su nuevo delantero centro. Gameiro anotó el primer gol de la temporada en el estreno liguero y ante el Leganés se le volvió a ver rápido y compenetrado con sus compañeros. La oportunidad que tuvo en la segunda parte pudo haber cambiado el sino del encuentro, pero al igual que le ocurre al resto del equipo, al francés le falta definir. Griezmann, aún sin ritmo de competición, aprovechará el parón por compromisos internacionales para buscar su mejor versión a base de minutos con Francia.

Los próximos días sin internacionales servirán para que Simeone y su cuerpo técnico le den aún más vueltas a los detalles a mejorar para variar el rumbo del equipo. El próximo rival será el Celta de Vigo, equipo que siempre intenta llevar la manija del encuentro y que odia encerrarse para esperar al rival. Berizzo planteará un partido totalmente diferente al que pusieron en acción Alavés y Leganés, hecho que le dará al Atlético la posibilidad de mostrar sus armas sin llevar el peso del encuentro.

Simeone no quiere que su plantilla ponga excusas y a principio de temporada pidió exigencia a su afición. Lo cierto es que si el Atlético no reacciona en Balaídos, la hinchada colchonera no se conformará con tener paciencia y menos después de lo visto en los últimos años. Ser un equipo grande conlleva estas cosas y los rojiblancos deben responder.