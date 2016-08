Sergio Ramos: "Es raro estar con España sin Iker Casillas"

Sergio Ramos, capitán de la selección española, no ocultó a su llegada a la primera concentración de la Roja con Julen Lopetegui como seleccionador, su sorpresa por la ausencia del jugador que le deja el brazalete de capitán, Iker Casillas.

"A todos les sorprende cuando un jugador tan emblemático e histórico para el fútbol español y mundial", reconoció a Ramos preguntado por los medios sobre Casillas antes de ser recibido por Lopetegui en la residencia de La Ciudad del Fútbol, con quien ya tuvo un encuentro privado hace días.

"Siempre es una ausencia importante, es nuestro primer capitán y es raro estar en una convocatoria y que no se vea a Iker Casillas, pero es respetable la decisión del nuevo técnico en una nueva era con un cambio radical. Tenemos mucha ilusión en hacer las cosas bien", manifestó.

Ramos reconoció que ha hablado por teléfono con Casillas sobre esta situación, pero no quiso desvelar el contenido. "Con Iker hablo muchísimo, somos muy buenos amigos. No soy el mas idóneo para comentar nada, hay que respetar la idea del míster y de Iker, que es el protagonista y si quiere contar algo tiene que ser él. Yo no soy nadie para hablar en su nombre".

El nuevo capitán de la selección española sin Casillas, reflexionó sobre el duro momento de un futbolista cuando vive una situación como el portero en su carrera.

"Es difícil el día que nos toque tomar esa decisión. Ya veré como la encaro pero es cierto que acostumbrado sentirte siempre titular en tu equipo y la selección, que llegue un momento como esté cada uno es libre de pensar como quiera y tiene el respaldo de todos sus compañeros por lo que ha sido", sentenció.