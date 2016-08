Costa: "Si mi carácter no gusta en la selección, no volveré"

Costa: "Si mi carácter no gusta en la selección, no volveré"

Costa: "Si mi carácter no gusta en la selección, no volveré" No está dispuesto a cambiar. El delantero del Chelsea confirma que su ilusión este verano era volver al Atlético de Madrid.

Libertad Digital 2016-08-30 Compartir

Tuitear

Enviar

Diego Costa vuelve a la Selección | EFE Diego Costa analizó la actualidad de la selección española en una entrevista en exclusiva concedida al '#0' de Movistar+. El brasileño, siempre sincero, manda un mensaje a navegantes: "Si el motivo de mi ausencia en la pasada Eurocopa de Francia tuvo que ver por mi carácter no vendré más a la selección porque no cambiaré mi forma de jugar". Costa, que vuelve a la selección en el estreno de Julen Lopetegui, afirma que estuvo muy cerca de volver este verano al Atlético de Madrid: "Tenía la ilusión de regresar al Atlético, no voy a mentir. Era una situación conocida por todos. Existió la posibilidad pero no pudo ser por detalles". Compartir

Tuitear

+1

Compartir

Menéalo

Pinear

Imprimir Enviar Temas Selección española de fútbol

Diego Costa En Deportes