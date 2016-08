El Atlético de Madrid cerrará filas tras los 'recaditos' de Griezmann y Saúl

Directiva, vestuario y afición deben cerrar filas en torno al proyecto rojiblanco para la temporada 2016/2017. Ese es el mensaje claro que se transmite en el interior del club y es la línea a seguir por todos, destacando a Simeone y a los capitanes del Atlético de Madrid.

En las últimas horas transcurridas tras el empate en Leganés han pasado muchas cosas. Desde el calentón de Griezmann hablando de "pelear por no descender" se ha pasado al recado de Saúl a su propio compañero, algo que no ha gustado en el club ya que se entiende que el objetivo es revertir la situación, no dar alas a los rivales para sacar tajada del asunto.

Según informó la pasada noche Onda Cero y puede confirmar Libertad Digital, Griezmann ha dejado atrás el asunto hablando con los capitanes y con el propio Saúl. Estas conversaciones han terminado de finiquitar un cruce de declaraciones que varias personas atribuyen a un calentón y a la juventud de sus protagonistas.

El entorno de Saúl Ñíguez al que ha tenido acceso LD no quiere referirse a este asunto y prefiere mantenerse al margen al igual que el centrocampista del Atlético que ha puesto punto final a una situación que en ningún momento se ha vivido con excesiva preocupación en el Vicente Calderón.

Solucionado el problema será Simeone el encargado de tomar decisiones como líder del vestuario. El Cholo es un hombre de valores, poco dado a hablar de lo que sucede en el los pasillos del Calderón ante las cámaras y en alguna ocasión ha dado muestras en forma de pequeño castigo de las normas internas del equipo.

Con Saúl existe un precedente que se aleja de la naturaleza de lo sucedido esta semana, pero que refleja perfectamente lo que quiere Simeone. Antes de ganarse un puesto de titular en el once, el ‘8’ rojiblanco declaró en alguna ocasión que si fuese por él tendría más minutos. Estas palabras fueron públicas. Cuando Saúl logró la titularidad al Cholo se le preguntó por las razones de haberse ganado un puesto: "Ya no dice necesito más minutos sino valoro los minutos en el Atlético porque el equipo, peleando todos juntos, llega al objetivo".

Saúl también ha comentado en varias ocasiones que Simeone le ha llevado por el buen camino tras decisiones equivocadas: "Hubo momentos en los que yo he actuado mal y no se lo ha tomado mal, sino que me ha entendido y me ha corregido". El partido ante el Celta será un punto de referencia para revertir la situación rojiblanca y veremos si Simeone vuelve a corregir a alguno de sus hombres.