Tremenda 'rajada' de Fernando Roig sobre Marcelino

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, no se ha mordido la lengua y este jueves se ha referido a la destitución de Marcelino García Toral, el pasado 11 de agosto.

Roig, sin mencionar expresamente al entrenador, ha citado todo lo sucedido en el último partido de Liga del pasado curso, el polémico Sporting-Villarreal disputado en El Molinón (2-0), como uno de los motivos principales de su salida.

Y es que el Sporting, equipo del que Marcelino es reconocido seguidor, acabó salvando la categoría con su victoria, mientras que Getafe y Rayo Vallecano bajaron a Segunda. El técnico de Villaviciosa, que de hecho vistió la camiseta rojiblanca como futbolista, mostró su deseo de que se salvara el cuadro gijonés, mientras que su mujer, Mar García Tuero, también avivó la polémica con un comentario en Twitter que trajo mucha cola: "Me voy de Asturias con el trabajo hecho. ¡Os dejamos en Primera!", señaló.

"No puedo permitir que hubiese gente que quisiese dirigir el Villarreal de forma paralela, tomando ellos las decisiones. En este club sólo manda una persona y ése es Fernando Roig", ha comenzado explicando este jueves el presidente del submarino amarillo. "Siempre he defendido la honradez en el fútbol y no podía permitir circunstancias como las que ocurrieron a final de temporada", añadía.

Así, Roig pasaba a explicar las razones para destituirle en plena pretemporada, y en vísperas de la eliminatoria de la fase previa de la Champions contra el Mónaco. "Hace años ya ocurrieron problemas desde pretemporada y aquel año acabamos bajando a Segunda. Hay gente que no entiende la decisión, pero lo he hecho tratando de evitar que sucediese lo mismo", ha dicho al respecto.

Además, el presidente del Villarreal quiso desmentir que la decisión se tomase por petición de los jugadores. "Que no se venda que la decisión se tomó por el enfrentamiento con Musacchio. La decisión es del presidente y viene motivada por lo que sucedió a finales de temporada", insistía Roig.