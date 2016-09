Diego Costa compareció molesto ante la prensa después de la victoria ante Bélgica (0-2) y señaló que su partido en Bruselas sería más valorado si fuese "jugador de Madrid o Barcelona" o incluso nacido en España.

"Desde mi punto de vista, muy bien. Si fuese jugador del Madrid o el Barcelona sería que he cambiado el partido, pero claro, como no soy español... Creo que el partido ha sido muy bueno", afirmó el delantero del Chelsea, de regreso a la selección que ahora dirige Julen Lopetegui tras su ausencia en la pasada Eurocopa de Francia.

Costa brilló con luz propia desde su entrada al césped a la media hora de juego, en sustitución del lesionado Álvaro Morata. "Me criticáis muchas veces por partidos malos, pero si sale bueno hay que decir la verdad, aunque me faltó el gol", añadió el ariete, que sólo ha podido anotar un tanto en sus 11 partidos internacionales.

"Soy parte de este equipo"

A la defensiva, Costa fue poco a poco calmando su ánimo, contento por disfrutar de su mejor partido con el combinado nacional. "No estoy molesto. No digo que he hecho grandes cosas con la selección, pero que cuando hago las cosas bien que la gente lo diga también. Soy parte de este equipo", afirmó.

"Personalmente sí he jugado muy bien, participando mucho. He tenido alguna ocasión. Hoy me voy contento, no como otras veces. Otros partidos con gol no me voy tan contento como hoy. Si hago más partidos así llegarán los goles", añadió Costa, que sólo pudo marcar ante Luxemburgo en octubre de 2014.

Además el exfutbolista del Rayo, Atlético y Valladolid reconoció que tiene momentos que perjudican su imagen, pero también recordó sus virtudes. "Tengo calidad, hago goles y muchas veces me paso. No soy el mejor, pero si lo hago yo se me critica de una manera más especial que al resto. Muchas veces la lío, pero con un poquito la gente hace tempestades. Yo sé cuándo hago una tontería", explicó.