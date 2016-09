La selección española cierra filas con Diego Costa

Jordi Alba, lateral izquierdo del Barcelona y de la selección española, evita opinar sobre las declaraciones que realizó Diego Costa tras el partido contra Bélgica, y aseguró que los compañeros están con él, es un jugador "importante y da mucho" al grupo. "No hago las mejores cosas, pero si fuera jugador del Madrid o Barcelona se diría que he hecho un gran partido, pero como no soy español... He hecho un buen partido, aunque no haya marcado, y creo que ha sido mi mejor partido con la selección. Muchas veces la lío pero otras veces con un poquito montáis una tempestad", dijo Costa al término del choque.

Preguntado por esas palabras, Jordi Alba no quiso entrar a valorar la declaración de su compañero y apoyó al futbolista del Chelsea. "Respeto todas las opiniones. Él sabrá por qué lo dice. A mí no me parece ni bien ni mal. Los compañeros estamos con él, es importante, nos da mucho y si mete gol o no es lo de menos. Hace un trabajo excepcional y estamos contentos por como trabaja con la selección", confesó.

"Cada uno opina como quiere. Me pueden parecer injustas muchas cosas pero esto forma parte del fútbol y hay que aceptarlo. Como mejor se defiende es jugando como ayer, que hizo un partidazo. Uno se tiene que sentir bien con lo que hace y a mi entender, y al del resto de la selección, hizo un partidazo, aunque no metió, que es lo de menos", comentó Alba, que ve igual que otras veces a su compañero. "Yo lo he visto igual. Siempre que ha venido ha trabajado mucho. No hay que dar más vueltas a las declaraciones. No hemos hablado del tema. Está bien como está y es bueno para nosotros el trabajo que hace", manifestó.

Sobre este asunto ha hablado también el extremo canario Vitolo, que dice que a Diego Costa lo ve "igual que siempre, alegre y haciendo lo mismo con los compañeros". "Con Diego Costa he coincidido poco, pero lo veo igual que siempre, lo veo alegre y haciendo lo mismo con los compañeros. Creo que no le pasa nada", declaró el jugador del Sevilla.