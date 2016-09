Messi podría tener problemas serios si se confirma su pubalgia

Es una de las lesiones que, en caso de confirmarse, pueden condicionar mucho el rendimiento de un futbolista o de un deportista de élite. La pubalgia ha lastrado la carrera de muchos jugadores debido a las continuas molestias que genera y su influencia a nivel físico y mental.

En el caso de Lionel Messi, la preocupación en todas las partes implicadas es lógica. En el Barcelona entienden que una lesión así podría mermar las condiciones físicas de su mejor jugador y esperan que las pruebas descarten algo más allá de una sobrecarga en la zona. El jugador espera lo mismo y, por el momento, intenta restar importancia a la dolencia.

"Me duele un poco el pubis. A medida que pasaban los minutos se me iba cargando y me molestaba un poco más. El pubis es complicado porque no es fácil de controlar, terminé dolorido", dijo Messi tras jugar con Argentina.

La pubalgia es una dolencia que también se ha denominado hernia del deportista y provoca un dolor continuo en la región inguino-púbica que puede trasladarse a las zonas cercanas a la ingle y al bajo abdomen. Jugadores como Kaká la sufrieron en sus carnes y su rendimiento cayó hasta mínimos sorprendentes.

Otro de los casos más conocidos recientemente fue el de Xabi Alonso. Ya en el Bayern de Múnich, el ex del Real Madrid decidió operarse en verano de 2013 para arrancar la pretemporada lo antes posible. Su baja fue de algo más de un mes y la operación se llevó a cabo ante la falta de resultados de tratamientos naturales aplicados con anterioridad.

Si se confirma la pubalgia de Messi, el argentino afrontará una temporada marcada por las molestias y debería esperar al próximo verano para pasar por el quirófano en caso de que los métodos tradicionales no surtan efecto.