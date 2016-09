Fue uno de los sicarios más sanguinarios y la mano derecha de Pablo Escobar, el narco más famoso del mundo. Jhon Jairo Velásquez, conocido como 'Popeye' asesinó a más de 300 personas, siendo el autor material e intelectual de los actos más sangrientos de la historia de Colombia durante las décadas de los 80 y los 90, llegando a participar y coordinar en 3000 asesinatos, todo ello para defender la obsesión de Pablo Escobar de evitar la extradición de colombianos a cárceles de Estados Unidos.

Velásquez, que estuvo preso 23 años -fue puesto en libertad tras cumplir únicamente tres quintas partes de su condena según la justicia colombiana por colaborar aportando datos y nombres de otros cárteles de la droga- resumía de manera escalofriante, sus sensaciones después de cometer un asesinato: "Yo no mataba a una persona y empezaba a sudar ni a fumar marihuana; lo mataba, me iba para la casa, me bañaba, me ponía a ver televisión y vivía normal porque soy un asesino profesional".

Hoy, a sus 52 años, 'Popeye' camina libre por las calles de Medellín, y no oculta su pasado ni su afición al fútbol. Jhon le mandó un mensaje a Luis Suárez y Cavani antes del Uruguay - Paraguay:

"Un fuerte saludo a la selección uruguaya de fútbol y al campeón Luis Suárez y Cavani. Reciban mi cariño y mi respeto".

El que llegó a ser mano derecha de Escobar, concedió en su día una entrevista al periodista argentino Ricardo Canaletti, donde reconoció que peleaban por la causa no solo por el dinero: "Nos enamoramos de la causa y amábamos, en el buen sentido de la palabra, a Pablo Escobar", indicó.

Sobre su pasado, John solo se arrepiente de matar mujeres. "A mí me mataban amigos, me mataban familia, en la guerra me dinamitaban las propiedades. Cuando es guerra, es guerra, solo me arrepiento de matar a mujeres inocentes".

'Popeye' explicó como se sentían en plena guerra: "Cuando uno mata se cree Dios, porque uno toma la decisión de que una persona viva o muera. Era joven, estaba lleno de adrenalina, dinero, armas, mujeres, poder..."

¿Cómo se habrá tomando Luis Suárez y Cavani el mensaje de apoyo personal? Según dicen fuentes cercanas, no existe ninguna relación entre el excolaborador del Cartel de Medellín y los futbolistas uruguayos, solo un sentimiento de admiración por parte del que en su día fue jefe de sicarios de Escobar por el buen fútbol.

Bienvenida a Rescaldani

El vídeo de apoyo a Uruguay, no es el único que ha publicado Popeye en las Redes Sociales. Hace unos días, John lanzó un mensaje para dar la bienvenida al Atlético Nacional, equipo del que Pablo Escobar era gran seguidor, al argentino Ezequiel Rescaldani -exjugador, entre otros, del Málaga-. El vídeo está grabado sobre la misma tumba del 'Patrón'.