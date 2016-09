El Manchester United ha anunciado que a la rueda de prensa que José Mourinho ofrecerá este viernes en la ciudad deportiva de Carrington, en la víspera del derbi de Manchester contra el City de Pep Guardiola en Old Trafford, sólo se podrá acceder "por invitación".

Los responsables de prensa del United se escudan en las dimensiones de la sala que debe acoger el acto y al desmedido interés de los medios por acudir a esta rueda de prensa, que superan con creces la capacidad del recinto.

Por tanto, el club y Mourinho han seleccionado a los asistentes, partiendo de la base que las televisiones con derechos tendrán a su representante en la sala y los periódicos locales y los más importantes del país tendrán ocasión de acceder al evento, que será posteriormente difundido para el resto.

Posteriormente comenzará la rueda de prensa de Guardiola, en el anfiteatro de The Academy, donde no se tiene previsto restringir la asistencia a ningún medio de comunicación. A diferencia de otros clubes, no habrá límite de preguntas y se podrá preguntar tanto en inglés como en español y catalán.