Periodistas argentinos estallan contra Leo Messi

La ausencia de Leo contra Venezuela y su posible participación con el Barcelona en el duelo contra el Alavés este fin de semana, han levantado las iras de algunos periodistas argentinos.

"¿Tan mal estaba Messi para no ayudar a sus compañeros en Venezuela? ¿Tan mal estaba? Porque cuando llega a Barcelona está siendo atendido en la zona del pubis con un pulgar en alto y el comentario a pie de foto es: 'Todo bien, no pasa nada'. Si es todo bien no pasa nada...¿por qué no fue a Venezuela? Si estamos, estamos", dijo en directo el periodista de 'Debate Final', Martín Liberman, en referencia a la publicación de Facebook de Messi en la que salía siendo tratado por los fisioterapeutas del Barça.

"Sería una vergüenza que no jugara ante Venezuela y sí lo hiciera ante el Alavés", apuntó otro periodista.

Hay que recordar que Messi viajó a Argentina con molestias en el pubis. En el estreno del nuevo seleccionador argentino, Eduardo Bauza, Leo fue titular ante Uruguay, partido que terminó con el triunfo de la albiceleste por 1-0 con gol del '10'.

Tras el partido, y supuestamente por precaución, Messi volvió a Barcelona para tratarse sus dolencias en el pubis. Sin él, Argentina sufrió ante una Venezuela que marcha como colista en la fase de clasificación sudamericana para el Mundial de Rusia. Los de Bauza salvaron un punto (2-2)con un postrero gol de Otamendi, tras ir perdiendo 2-0. Este empate levantó las iras de algunos periodistas argentinos contra Messi al acusarle de falta de compromiso. ,