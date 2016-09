El Atlético de Madrid ve al fin la luz con una goleada ante el Celta (0-4)

El Atlético de Madrid de Simeone es un adicto a los ‘deportes de riesgo’, es decir, a pelear con los más grandes por todos los títulos. Cuando un equipo bucea en esas aguas tan peligrosas nota la presión y en ocasiones puede faltarle el oxígeno necesario para seguir compitiendo. Para salir de ese tipo de situaciones es necesario ponerle carácter al asunto y eso fue lo que hizo el Atlético en Balaídos.

Ante el Celta, los rojiblancos sintieron en la primera mitad todos los miedos que le han atemorizado en las dos jornadas anteriores pese a cambiar el 4-4-2 habitual por un 4-3-3. El equipo salió bien en el inicio, tuvo un par de acercamientos, pero la falta de precisión le acabó ahogando. La diferencia respecto a los dos choques iniciales del campeonato es que el Celta de Berizzo es un equipo cuyo ADN no le permite ser tímido en ataque. Los vigueses juegan y lo hacen a la perfección.

Los primeros 45 minutos fueron de claro color celeste. Berizzo parecía ganarle una vez más la partida a Simeone y si la segunda parte no hubiese sido totalmente diferente, el técnico local se habría apuntado un punto más en su duelo particular con el Cholo. Señé y Bongonda no estuvieron acertados en dos enfrentamientos directos con Oblak y eso permitió que el paso por vestuarios le diese alas al Atlético.

Revolución en el vestuario

En el Calderón ante el Alavés y en Leganés, los intentos de cambiar el marcador del partido por parte de Simeone llegaron con variaciones desde el banquillo, pero en Balaídos lo que cambió fue la actitud y la claridad de cara a portería. De un tiempo para otro, el nerviosismo cambió de bando y el tanto de Koke fue el detonante perfecto para que el Atlético diese un bocado decisivo a su primera victoria de la temporada. 'Cholina' en el intermedio y Resurreción.

En pocos minutos se pasó de un equipo con falta de gol y con jugadores por debajo de su nivel a un conjunto arrasador con sus mejores hombres entonados. La jugada del 0-1 sacó del barro a Koke con su remate y a Griezmann con su preciso pase desde la derecha. Ese tanto en el 53’ le quitó al Atlético toneladas de peso que recaían sobre su espalda y con el marcador a favor, la goleada fue llegando progresivamente.

Simeone vio tras el 0-1 la oportunidad perfecta para ser aún más valiente y poder aprovechar el jarro de agua fría que había caído sobre el Celta. Quitó a Torres para meter a Gameiro e hizo lo propio con Carrasco introduciendo a Correa en el terreno de juego. Ambos jugadores sustituidos, Torres y Carrasco, se fueron del campo pensando aún en dos penaltis que el Atlético reclamó y Jaime Latre mandó al limbo.

Cuando el Celta vio como Gameiro perdonaba una ocasión clarísima con la portería vacía empezó a pensar que había posibilidades de reaccionar, algo que se encargaron de desvanecer del todo Griezmann y Correa. El ‘7’ se estrenó como goleador esta temporada con dos goles de cabeza en sendos remates perfectos tras asistencias desde la derecha. Saúl y Juanfran fueron sus socios en la batalla.

El 0-3 parecía un castigo más que suficiente para un Celta que mereció mucho más en la primera parte. Los partidos duran 90 minutos y Berizzo tiene trabajo por delante para implantar esa idea en los suyos. Ya en la recta final, Ángel Correa aprovechó un buen pase de Gameiro para rematar el choque y cerrar el marcador en un 0-4 contundente.

El Atlético de Madrid, perdón incluido de Griezmann ante las cámaras, por su rajada en Butarque, salió de Balaídos con la sensación de pesar mucho menos y con su primera victoria de la temporada. Cinco puntos de nueve suenan mejor que dos o tres de cinco y eso permite a los rojilblancos divisar la Champions con más oxígeno en sus pulmones.