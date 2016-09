Raúl: "Soy madridista, ser anti algo no entra dentro de mis valores"

Raúl González Blanco fue protagonista la pasada noche en el El Transistor de Onda Cero y allí repasó todo lo sucedido en las últimas horas con su papel de embajador de la Liga en la inauguración hace unos días de la primera tienda del Barcelona en Nueva York.

"Todo el madridismo entiende que trabajo para la Liga y si el Barcelona abre una sede en Nueva York, yo tenía que estar. Fui a la inauguración de la sede del Barça en Nueva York, hice lo que tenía que hacer. Soy madridista, pero creo que he sido siempre muy respetuoso con todos los clubes".

Raúl no sólo se defendió en una ocasión sino que fue aún más contundente a la hora de explicar nuevamente las razones que le llevaron a aceptar la invitación del Barcelona: "No había ninguna duda de que iba a estar en la inauguración del Barça en Nueva York. Es mi responsabilidad como embajador de la Liga. No he sido nunca radical, me alegro de que a los equipos españoles les vaya bien. Ser anti algo no entra en mis valores".

El '7' madridista estuvo presente en el día de ayer en el Santiago Bernabéu ejerciendo como comentarista en Bein Sports y habló de su paso por la que fue su casa durante casi toda su vida deportiva: "La afición del Madrid me dio todo su cariño ayer en el Bernabéu. Primero soy del Real Madrid y luego de todos los equipos españoles".

Raúl también fue tajante calificando de "absurda" la sanción de la FIFA a Real Madrid y Atlético de Madrid y valoró como uno de sus peores momentos en su vida futbolística lo sucedido en los días que su paso por la selección española llegó a su fin.

"Quizá mi peor momento fue cuando no me llamaron a la Selección y no volví más. La final de Viena la vi con mis hijos. Claro que me hubiese gustado estar ahí, pero toca aceptar lo que viene. Al fútbol no le puedo pedir más de lo que me ha dado".