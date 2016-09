El PSG ofreció a Neymar 40 millones anuales, hoteles con su nombre y un jet privado

El París Saint-Germain iba muy en serio a por Neymar y el agente Wagner Ribeiro lo ha confirmado en el programa Bola da Vez, de la ESPN Brasil. Ribeiro ha contando al detalle cómo se fraguó el intento de conquista de los parisinos por el jugador del Barcelona, que al final se quedó en nada.

Todo comenzó con una reunión en Ibiza en la que el propietario del PSG, Nasser Al-Khelaifi, se vio con Neymar, su padre y Wagner Ribeiro. "Estuvimos dos horas hablando y Neymar quedó entusiasmado. Nasser le explicó que en el PSG no tendría ningún problema tributario y que sería el número uno del equipo, una situación que ahora no ocurre en Barcelona", desvela el agente.

El futbolista mejor pagado del mundo

Sin embargo, la parte más atractiva para Neymar era la económica. En una reunión en Sao Paulo, el jeque qatarí se comprometió en lograr que el brasileño fuera el jugador mejor pagado del mundo con un sueldo de 40 millones de euros anuales. Además, estaba dispuesto a desembolsar los 190 millones de cláusula que el jugador brasileño tenía con el Barça.

Anteriormente, Nasser Al-Khelaifi quiso conquistar a Neymar ofreciéndole un jet privado para desplazarse en sus partidos con la selección brasileña.

El propio Neymar ha confirmado algunos de estos detalles este jueves durante un acto publicitario de Gillette, pero también dice que decidió quedarse porque es "feliz" y "no consigue imaginarse" fuera del Barça. "Tuvimos muchas conversaciones con muchas personas, no sólo con una. Elegí quedarme en el Barcelona, porque me siento como en casa. Soy muy feliz aquí, con mis compañeros y mi vida aquí. Soy del Barça, por eso me quedé", ha asegurado Neymar, destacando así que tuvo más ofertas aparte de la del PSG.

En todo caso, Neymar no ha querido confirmar si las cantidades de la operación eran esas: "No lo puedo confirmar porque no me gusta hablar de las cifras. Estuvimos hablando con diferentes equipos, no sólo con uno. Pero elegí quedarme aquí, estoy contento. Espero disfrutar de la ciudad y dentro del campo", ha dicho.

El delantero brasileño insiste en que no se ve fuera del Barça. "Es algo que no consigo imaginar, me siento importante en el equipo y espero que con mi juego pueda ayudar cada vez más y creo que va a ser una gran temporada para todos", ha insistido.

La carrera por el Balón de Oro

Se ha referido también a la carrera por el próximo Balón de Oro. Al respecto, Neymar espera estar de nuevo entre los tres primeros. "Es difícil decir quien es el favorito. Messi ha ganado dos títulos importantes y Cristiano, también, pero Messi no tendría que participar en el Balón de Oro, como es el mejor le tendrían que dar un Balón de Oro siempre para él", ha dicho.

Ha asegurado que se entiende muy bien con Leo Messi. "Es muy fácil. Para mí es el mejor futbolista que he visto jugar. Sus movimientos son fáciles. ¿Por qué me dejó tirar el otro día una falta? Es una cuestión de compañerismo. Nos entendemos muy bien, tanto con él como con Suárez, siempre hablamos, nos ayudamos y pude lanzar la falta y marcar", ha añadido.

Sobre la próxima campaña, Neymar augura "una gran temporada" y ha recordado que el Barça es el mejor equipo del mundo porque tiene a Leo Messi, "el mejor jugador del mundo". Ha recordado que el año pasado, los azulgrana no consiguieron la Champions, pero firmaron una gran temporada. "Hay que empezar otra vez. Va a ser una gran temporada, seguro que vamos a conseguir muchos títulos", ha insistido el delantero brasileño durante la presentación de un acto de patrocinio de la marca Gillette.

El brasileño se ha referido también a la producción goleadora del tridente, que el año pasado batieron todos los récords al anotar 131 tantos. "¿Si se puede batir ese récord? No es fácil marcar goles, pero juntos tenemos más opciones de hacerlos. Esperemos que podamos hacerlo, pero sin la ayuda de los compañeros, no lo conseguiremos", ha insistido.