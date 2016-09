Pep Guardiola quiere crear una nueva identidad en el Manchester City y para eso necesita todo el apoyo de la afición, según sus propias palabras. El que fuese semifinalista de la Champions la temporada pasada tiene en Etihad Stadium uno de sus principales puntales para amedrentar al rival, pero en la Champions el número de espectadores es menor que en la Premier.

"Nuestros seguidores deben saber que jugamos para ellos. Es nuestro trabajo, pero sin ellos no hay ninguna razón para estar aquí. Los necesitamos en Champions League. En la Premier vienen y en Champions no. Son necesarios para competir contra los mejores del mundo. Es probable que esto no suceda ante Barcelona y Celtic, pero creo que hoy era un buen día para estar con nuestros aficionados", dijo Guardiola tras el partido de ayer.

Guardiola no se quedó sólo en el número de espectadores que fueron al estadio del Manchester City ya que también habló de la actitud de pitar el himno de la Champions por la sanción que sufrió el club al no cumplir el Fair Play Financiero.

"Yo no estaba aquí cuando comenzó el enfado con la UEFA, pero la gente debe olvidar lo que ocurrió en el pasado. Estamos aquí para hacer historia y para que la gente hable de nuestro club. Tenemos la obligación de jugar mejor y así la gente dirá que pasó 90 minutos allí y se divirtió. Al próximo partido iré".

El Manchester City ha comenzado la Premier de la mejor manera posible con cuatro victorias en cuatro jornadas, incluyendo el derbi ante el United. En Champions suma tres victorias entre previa y debut en la fase de grupos.