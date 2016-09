En una operación inédita en el mundo del fútbol, Diego Pablo Simeone renovó recientemente su contrato con el Atlético de Madrid. Pero no para ampliarlo, sino para reducirlo en uno o dos años; eso sí, con un importante incremento salarial -de 6 millones de euros anuales a 7,5 millones-.¿Por qué? Se trata de una pregunta para la que sólo el Cholo parece tener respuesta.

Cabe recordar que hace un año y medio, en marzo de 2015, el técnico argentino renovó su contrato con el Atlético hasta 2020, ampliándolo por tres temporadas más, pues el anterior finalizaba en 2017.

Y de repente nos encontramos con una situación nueva: Simeone quiere poner fin a su relación contractual con la entidad uno o dos años antes de lo estipulado inicialmente. Según la versión que se mire. Según cuenta David Vinuesa en Libertad Digital, el presidente Enrique Cerezo dijo en Onda Cero que el nuevo contrato de Simeone acaba en 2019, aunque diarios como Marca y As insisten en dos años de reducción: hasta 2018.

Libertad Digital fue el primer medio en exclusiva que confirmó que Simeone se mantendría en el cargo en el presente curso, pero también habló de las malas sensaciones del Atlético y del enfado del consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, tras las palabras de Simeone en Milán,dejando entrever que podría abandonar el club tras perder la final la Champions contra el Real Madrid. "Me lo tengo que pensar", fue la inquietante frase pronunciada por el Cholo en la sala de prensa del Giuseppe Meazza.

Y ahora esta revisión contractual (al alza en cuanto a emolumentos y a la baja en lo que se refiere a la duración) amenaza con causar una honda inquietud en el seno rojiblanco, en temor de que su gran baluarte pueda abandonar el club a medio plazo.

"A lo mejor esos medios saben más que nosotros"

Pero Enrique Cerezo se empeña en negar la mayor. El presidente del Atlético ha pasado este jueves por la noche por los micrófonos de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno que Juanma Rodríguez dirige y presenta en esRadio, para mostrar su enfado por todas las noticias aparecidas en los últimos días respecto al futuro del Cholo.

"No hay ningún atlético que esté preocupado por lo que se está publicando en los medios. Vamos a hacer de esto un culebrón que no merece la pena. El Cholo tiene contrato con el Atlético, que durará lo que dure, pero se trata de un contrato privado entre una Sociedad Anónima Deportiva y un profesional del fútbol, y no hay nada más que eso. ¿A día de hoy está entrenando ? Sí. Eso es todo lo que tiene que saberse. Tiene contrato y ya está. Es privado y de las dos partes", decía un Enrique Cerezo notablemente enfadado.

"A lo mejor estos señores saben más que nosotros, preguntadle a ellos", añadía el dirigente rojiblanco en referencia a lo publicado a periódicos como Marca y As, además de la citada entrevista que el propio Cerezo concedió a José Ramón de la Morena en Onda Cero.

"No voy a hablar más. No quiero seguir con este rollo porque estoy harto de historias, de inventos y de farfullas. Esto ya cansa", apuntó un Enrique Cerezo que pedía centrar la atención en "cosas más importantes". "Tenemos un partido el sábado (contra el Sporting de Gijón), otro el miércoles (en el Camp Nou)… el equpo está bien colocado en Liga y en Champions, y se quiere hablar de esto (…) No tengo ni idea en quién está interesado en mover todo esto, pero siempre ocurre algo. Que si un jugador o un entrenador se va, como pasó con Torres o el Kun Agüero… ¡habiendo miles de jugadores y de entrenadores en las ligas española, inglesa o italiana, que pongan el ojo en otros! Pero nosotros estamos tranquilos porque sabemos que hay cosas más importantes", reiteraba.

Además, Cerezo habló del estadio de La Peineta, después de que el propio Simeone dijera la semana pasada, durante la presentación de su nuevo libro, que espera estar allí como entrenador del Atlético la próxima temporada. "Vamos a tener un estadio magnífico y maravilloso que esperamos llegar (a que se acabe en el plazo previsto). Está en una fase de construcción importante. Va a ser un estadio cómodo, moderno y fácil de llegar. Va a ser un estadio no importante, sino importantísimo", apuntó un Enrique Cerezo que aseguró que, en calidad de aficionado rojiblanco, "lo único que me puede preocupar es la marcha deportiva del equipo, que ahora mismo es buena", más allá de los rumores acerca del futuro del entrenador.