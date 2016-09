Mihajlovic: "Maxi López parece que lleva una lavadora en la espalda"

El técnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, no tiene pelos en la lengua. El exjugador serbio es famoso en Italia por su mano de hierro. Sinisa ha conseguido armar un gran plantel en el 'Toro' para este curso futbolístico 16/17.

Con los fichajes de Hart, Ljajic, Iago Falque, Gustafsson, Lucas Boye o Valdifiori el equipo de Turín ha reforzado la base que formaban jugadores como Bovo, De Silvestri, Molinaro, Acquah, Maxi López, Josef Martínez o Belotti -a sus 22 años es uno de los delanteros más prometedores de Italia, suma 4 goles en los cinco primeros partidos de esta temporada-.

Por potencial, el Torino debería luchar por puestos europeos. Sin embargo, el inicio de temporada no ha respondido a las expectativas. Lesiones de jugadores clave como el ex de la Roma e Inter Ljajic y jugadores lejos de su mejor forma física, hacen que el Toro ocupa una discreta 14ª posición con tan solo cuatro puntos en cuatro jornadas.

Uno de los jugadores que muestran de manera flagrante su nefasto estado de forma es el argentino Maxi López. Pasado de quilos, Mijahlovic le ha mandado un recado en sala de prensa: "Cuando uno tiene siete quilos más, parece que lleva una lavadora en la espalda, y consigue realizar ciertas jugadas como hizo en Bérgamo, demuestra que tiene clase. Pero yo estoy enfadado porque él debería estar enfadado con sigo mismo. Le he dicho que hasta que no se adelgace no jugará porque al 50% no puede aportar nada".

El técnico serbio, que busca hacer despertar al talentoso delantero argentino, le envía ultimátum: "Tiene que hacer una dieta equilibrada que le haga perder un quilo por semana. O pierde uno por semana, o pagará una multa".

Esta no es la primera vez que Maxi López tiene problemas de sobrepeso. La temporada pasada estuvo varios meses siguiendo un plan específico ya que llegó a la pretemporada fuera de forma y llegando a pesar 100 kilos. Parece que al argentino se le atragantan los periodos estivales.