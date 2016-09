Toque de atención de la prensa catalana a Guardiola

Pep Guardiola ejerce como técnico del Manchester City y como entrenador del conjunto inglés busca o ha buscado los mejores fichajes posibles para su nuevo equipo. Según desvela el diario The Sun, el míster español habría tanteado las opciones de Messi y Neymar como refuerzos para su proyecto citizen.

Según las informaciones que llegan desde Inglaterra, el Manchester City habría contactado incluso con los representantes de las dos estrellas azulgranas buscando su contratación.

La prensa catalana, liderada por Mundo Deportivo y Sport, no ha visto con buenos ojos los supuestos intentos del exentrenador del Barcelona de robar a una de sus dos estrellas y le han dedicado titulares como "así no, Pep". Por otro lado, Sport titula la noticia de la siguiente manera: "Messi y Neymar dijeron "no" a Guardiola este verano según The Sun".

Lo que está claro con esta situación, siempre y cuando la noticia del diario The Sun sea cierta, es que Guardiola busca el bien de su equipo a pesar de que tenga que robarle alguna de sus estrellas al equipo de toda su vida. Ni Messi ni Neymar han cambiado de colores, pero la posibilidad de que eso pudiese ocurrir ha desatado la polémica en los principales medios catalanes.