Raiola: “Balotelli solo tiene que comer, follar y dormir”

Mino Raiola reconoce en una entrevista concedida al 'Daily Mail' que de lo único que se arrepiente en su etapa como agente de jugadores, es de permitir a Balotelli marcharse del Manchester City.

"Nunca debí permitirle dejar el Manchester City. Ha sido el único gran error que he cometido. Mario no era feliz pero tenía que haberle dicho que aguantara y tirara hacia adelante. El defecto de Mario es que en aquella época estaba buscando el amor, pero tenía que haber sido egocéntrico. Necesita comer, dormir, follar y jugar al fútbol. El fútbol tiene que ser su prioridad y no una novia o una esposa".

El polémico Raiola volvió a atacar con dureza a Jürguen Klopp, técnico alemán del Liverpool al que ya había atizado el italiano en días pasados por marginar a Mario en su etapa como 'Red'.

"Con él, Klopp se ha comportado como un pedazo de mierda. No lo ha tratado como un ser humano. Lo ha marginado"

Por último Mina tiene fe ciega en las condiciones de Balotelli, y está seguro que volverá y triunfará en la Premier League:

"Si consigue exhibir un buen nivel en Niza volverá a la Premier League, absolutamente. ¿Es mejor gastarse 100 millones en un atacante o coger a Mario a coste cero? No se puede decir que Balotelli no sea un atacante de clase mundial", comentó Raiola.