Una racha con un dato soprendente: sobrevivir sin la BBC es lo habitual

La MSN en el Barcelona y la BBC en el Real Madrid, marcan la diferencia. Tres jugadores, tres delanteros, que han sabido unir sus cualidades para formar dos de las mejores delanteras del mundo. Contar con ellos es determinante pero en el caso del Real Madrid, Zidane ha tenido que aprender a sobrevivir sin Benzema, Bale o Ronaldo. El técnico francés acumula 16 victorias consecutivas en Liga. Un récord que le iguala con Pep Guardiola cuando consiguió esta racha en el F.C Barcelona. Sin embargo, Zidane no ha podido contar con los jugadores que "sí están bien, juegan".

El dato habla por sí sólo: de los 16 partidos que ha ganado el Real Madrid de manera consecutiva, la BBC al completo ha estado disponible en cuatro partidos. Las lesiones han impedido que Zidane haya contado con ellos en el 75% de los partidos de esta racha. Es más, el técnico no ha contado con dos de los tres jugadores en siete partidos en los que el balance fue espectacular: 22 goles a favor y cuatro en contra. Sólo han estado de inicio ante Deportivo de la Coruña (0-2), Getafe (1-5), Barcelona (1-2) y Sevilla (4-0) y todos son partidos correspondientes a la pasada campaña. Esta temporada, la BBC sólo ha coincidido en el partido de Champions League ante el Sporting de Portugal.

Pese a que el Real Madrid ha estado mermado al no contar con su trío ofensivo, los resultados no se han visto perjudicados. No pierden un encuentro oficial desde el 27 de febrero ante el Atlético de Madrid por 0 a 1 y acumulan 51 goles a favor y 12 en contra en estos últimos 16 partidos. El Madrid lleva sobreviviendo a la ausencia de la BBC mucho tiempo. No es una cuestión nueva. Este verano en Noruega ya consiguieron levantar la Supercopa de Europa sin ninguno de los tres. Bale y Ronaldo vieron el partido por la televisión y Benzema se recuperó a tiempo pero para salir en la segunda parte.

Benzema es de los tres, el jugador que más partidos se ha perdido durante la racha. No ha estado disponible en nueve encuentros. Gareth Bale en seis y Cristiano Ronaldo en cinco y tres corresponden a la presente temporada. El portugués, como ha admitido en más de una entrevista, ha comprendido que debe rotar más. Ante el Espanyol, sólo sufría un leve dolor en la garganta y aun así, ni siquiera viajó con el equipo. Otra temporada, nadie hubiera dudado de su presencia.

Tanto Cristiano como Gareth Bale estarán este miércoles ante el Villareal. El galés se ha recuperado de las molestias en la cadera que surgieron en el partido de Champions del pasado miércoles. Quien tiene complicado estar en la quinta jornada de liga es Casemiro. El brasileño, quien recibió una patada de Diop, no ha podido entrenar con sus compañeros pese a que sólo sufre un hematoma.