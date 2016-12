El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, ha pasado por los micrófonos de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno que Juanma Rodríguez dirige y presenta en esRadio, para hablar del enfrentamiento que el Ejecutivo regional mantiene con el Ayuntamiento de la capital por el traslado del Atlético de Madrid a La Peineta, después de haber rechazado su expediente al detectar "errores sustanciales" referidos a edificabilidad, conexiones y aprovechamientos.

El consistorio madrileño, que preside Manuela Carmena, ha convocado para este viernes un pleno extraordinario para tratar de subsanar estos "errores sustanciales", con el fin de desbloquear la situación cuanto antes en beneficio del Atlético de Madrid.

Y es que cabe recordar que el convenio firmado en su día (2008) entre el Atlético y el Ayuntamiento por La Peineta finaliza el próximo 31 de diciembre. Si para entonces el club no tiene comprado al consistorio el estadio, el Ayuntamiento de Madrid tendría que pagar 200 millones de euros en concepto de indemnizaciones por todas las obras realizadas, además de tener que ceder el Estadio de la Peineta en un régimen de concesión durante 75 años al Atlético de Madrid.

La polémica viene por los errores constatados en el expediente remitido por el Ayuntamiento a la Comunidad. Según el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del consistorio madrileño, José Manuel Calvo, el informe jurídico tiene un "error material que no es de cálculo sino de transcripción", y es que los 150.000 metros cuadrados de edificabilidad lucrativa de la parcela pasan erronéamente a figurar como 150.500 metros. Dicho error, según Calvo, "aparece en ocho de los 3.000 folios del informe".

Además, el delegado de Desarrollo Urbano arremetía contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acusándola de "bloquear" y "poner trabas" al expediente.

Sin embargo, González Taboada negaba la mayor en los micrófonos de esRadio y pasaba al contraataque: "El señor Calvo habla de poner trabas, pero si nosotros aprobamos esos datos estaríamos prevaricando y yo no voy a a poner en riesgo ni mi carrera, ni la de mis compañeros, ni mucho menos la de la presidenta".

"Ese error no afecta a 500 metros cuadrados, sino a las redes generales. Afecta a los intereses de todos los ciudadanos madrileños, no sólo a los aficionados del Atlético", destacaba el consejero, que ha querido "tranquilizar a la masa social" del club rojiblanco. "Si hay algún problema, no va a ser por la Comunidad. Siempre y cuando nos manden los datos de manera correcta, claro. La Comunidad de Madrid va a poner toda la carne en el asador: tenemos cuatro para poder tramitarlo, pero lo vamos a hacer en muchísimo menos tiempo", dice.

"El Ayuntamiento tiene que mandar todas las cosas en condiciones", afirmaba González Taboada, que también ha querido recordar la advertencia que la Comunidad lanzó en su día al equipo urbanístico de Manuela Carmena. "Les pedimos que no esperasen al 2 de diciembre porque, con un puente y una Navidad de por medio, el día 31 se les iba a echar encima. Nos dijeron que no era posible. ¡Han tenido dos años para poner bien unos números! Yo no quiero pensar mal, pero esto se podía haber hecho con más celeridad", apuntaba al respecto el consejero, que también destacaba que "no son 3.000 folios" -como ha apuntado Calvo-, sino "muchos más", pudiendo llegar la cifra a los 5.000.

Además, González Taboada recuerda que el estadio de La Peineta -que adoptará el nombre de Wanda Metropolitano cuando pase a ser propiedad del Atlético de Madrid- está ya "terminado en una 70 y mucho por ciento" y no cree que haya que "llegar al límite" de tener que abonar esa indemnización de 200 millones al club por parte del Ayuntamiento, con el consiguiente perjuicio que supondría para los ciudadanos de la capital.

"Insisto: la voluntad de la Comunidad de Madrid es de celeridad, de ponernos las pilas y no dejar al club sin estadio. Van a llegar a septiembre. No hay ninguna mano negra por nuestra parte", zanjaba un González Taboada que se declaraba "muy futbolero", reconociendo además que es seguidor del Real Madrid.